لأصحاب القلوب المكسورة..تطبيق سفر جديد يجعلك تتخطى الحبيب السابق

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

بالصين.. قد تمر بين السحب أولاً قبل الوصول إلى هذه الأعجوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تمر بفترة عصيبة بعد الخروج من علاقة عاطفية وتبحث عن مصدر للإلهاء، فقد يكون تطبيق السفر الجديد "Breakup Tours" الحل الأنسب لمشكلتك.

ويقدم تطبيق السفر "Breakup Tours"، والذي طورته شركة مقرها في هونغ كونغ، خبرات وخدمات تستهدف الأشخاص الذين يتعاملون مع شعور الانكسار العاطفي.

يتيح تطبيق "Breakup Tours" للمستخدمين البحث عن الأنشطة بناءً على مزاجهم الحالي

وبدلاً من الاستعلام حول تواريخ السفر وتفضيلات الغرف، يطرح التطبيق على العملاء بعض الأسئلة الغريبة وغير المعتادة حول الحجز المسبق، بما في ذلك:

"هل هناك شيء تتمنى لو قلته لحبيبك السابق"؟

"إذا تلقيت مكالمة من حبيبك السابق الآن، هل سترد؟"

ويقول الشريك المؤسس للشركة، ستيفن تشونغ، إن الشركة مستوحاة من المعتقد الذي يؤمن أن السفر هو أفضل وسيلة للتغلب على شعور القلب المكسور.

ويُوضح تشونغ لـCNN أن الانفصال عن الحبيب قاس لأن التغيير صعب، وعندما تعتاد على روتين معين، فإنك تدرك جيداً الأشياء المفقودة في برنامجك. والسفر يسمح لك بالتحرّر من ذلك، ويوفر لك منظوراً جديداً".

وأُطلق التطبيق "Breakup Tours" في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو منبثق من حملة تسويقية.

ينظم فريق عمل Breakup Tours فعاليات مخصصة لغير المرتبطين

وكان تشونغ يعمل كمرشد سياحي قبل المشاركة في تأسيس شركة إعلانات تدعى "Secret Tours Hong Kong". ويتذكر تشونغ أن "جولة المنفصلين الأولى كانت حملة تجارية متعددة العلامات التجارية، يقودها عدد قليل من المؤثرين الذين انفصلوا حديثاً في عام 2018".

ويقول تشونغ: "تلقينا ردوداً غير متوقعة، لذا سرعان ما قمنا بفتح باب التوظيف بعد الرحلة الأولى، وتقدم إلينا نحو 650 شخصاً باستمارة طلب، والتي كانت تتخذ هيئة رسالة إلى الحبيب السابق".

وأشار تشونغ إلى أن أغرب رسالة تلقتها الشركة وأكثرها وجعاً هي رسالة فتاة تلقت صورة من صديقتها لحبيبها الذي كان مسافراً "بمفرده" في ذلك الوقت، وكانت الصورة لحفل زفاف حبيبها مع امرأة أخرى، وكانا يتواعدان منذ 7 سنوات قبل أن تدرك الفتاة أنها كانت مجرد علاقة غرامية عابرة.

تشمل التجارب المعروضة في التطبيق مغامرة غوص داخلية منفردة بفندق DiveCube Hotel في مدينة تايتشونغ، تايوان

واستضاف فريق عمل الشركة حانة مخصصة لغير المرتبطين بمناسبة عيد الحب، كما وفر إقامة مخصصة للمنفصلين. ولكن سرعان ما أدرك تشونغ وجود فجوة بين الطلب والخدمات المعروضة لتلبية احتياجات أصحاب القلوب المكسورة، وبعد فترة وجيزة، أصبحت شركة "Breakup Tours" شركة سفر مستقلة.

ويُعتقد أن "Breakup Tours" هي أول منصة حجز للسفر تقوم برعاية الأنشطة التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص على تجاوز مرحلة الانفصال عن الشريك.

ويقول تشونغ: "مقارنةً بتطبيقات حجز السفر الأخرى، فنحن أشبه بمحلات البوتيك المختارة في حي مفعم بالحيوية، ونقدم خدمات منسقة لأصحاب القلوب المكسورة".

ويضيف تشونغ أنه "بعد التحدث مع الكثير من الأشخاص، أدركنا أن هناك ثلاث خطوات لتجاوز الجرح العاطفي وهي الإفراج العاطفي، وتجربة شيء جديد، وتعلم شيء جديد، وتتركز جميع أنشطتنا حول هذه الخطوات الثلاث."

ويحتوي التطبيق المتاح باللغتين الإنجليزية والصينية، حالياً على أكثر من 100 منتج في 10 مدن في تايوان، واليابان، وتايلاند، وهونغ كونغ.

تحتوي مجموعة الإسعافات الأولية في Breakup Tours على عناصر مصممة لتساعد في إصلاح القلوب المكسورة.

وتشمل التجارب جولة مصحوبة بمرشدين حول "إنهاء علاقة حب مشؤومة"في مدينة تاينان بمدينة تايوان، وهي جولة مدتها 3 ساعات لزيارة رموز الحب في المعابد الصينية، وحضور ورشة إصلاح الفخار باسم"Kintsugi" في طوكيو، حيث يتعلم المشاركون عن فلسفة "wabi-sabi" اليابانية، "لاحتضان الأشياء الناقصة في الحياة."

وهناك أيضاً "ورشة إطلاق النار بالبندقية" في مدينة شيانغ ماي في تايلاند.

ويمكن للمسافرين تصفح الأنشطة عبر التطبيق بحسب المدينة أو بحسب مزاجهم الحالي.

ويُمنح العملاء حقيبة إسعافات أولية معدة خصيصاً لحالات الانفصال قبل انطلاق رحلتهم.

ويوضح تشونغ أن كل حقيبة ستتضمن أدوات إسعافات أولية مختلفة قليلاً وفقاً لحالة العميل، وتتضمن الحقيبة تمريناً للكتابة العلاجية توصّلت إليه الشركة بمساعدة أستاذ علم النفس بجامعة هونغ كونغ الصينية.

ويحتوي التطبيق أيضاً على خاصية تسمى "Circles of Travellers"، والتي تتيح للمستخدمين العثور على آخرين قاموا بحجز التجربة ذاتها، وقراءة قصصهم التفصيلية، والتواصل معهم. وإذا كنت تريد أن تكون بمفردك، فيمكنك تشغيل نظام غير مرئي حتى لا يتمكن الأشخاص من رؤيتك.

ويؤكد تشونغ على أن التطبيق ليس تطبيقاً للمواعدة.



ومن خلال التحدث إلى المشاركين واستشارة علماء النفس، قام فريق عمل التطبيق بتحسين خدماته.



وفي الوقت الحالي، يتوفر التطبيق لنظام التشغيل "iOS" فقط، ولكنه سيكون متاحاً لمستخدمي "Android" ابتداءاً من يناير/ كانون الثاني.