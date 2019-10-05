افتتاح أكبر فندق مطار في الصين في بكين.. كيف يبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نظراً إلى حجم مطار داشينغ الدولي الجديد في بكين، والذي تم افتتاحه في أواخر سبتمبر/أيلول، من المناسب أن يتميز الفندق الوحيد داخل المطار بالقدر ذاته من الروعة!

يُعد فندق "Aerotel Beijing"، وهو جزء من سلسلة فنادق مطارات "Aerotel" من "Plaza Premium Group" أكبر فندق مطار في الصين.

ويتكون المبنى، الذي يتضمن 215 مفتاحا، والذي فتح أبوابه للضيوف في 25 سبتمبر/أيلول، من طابقين، وتصل مساحته إلى أكثر من 9 آلاف متر مربع، وهو جزء صغير نسبياً من المطار الذي يحاكي شكل نجم البحر، إذ تصل مساحته إلى 700 ألف متر مربع.

يوجد فندق مطار "Aerotel Beijing" على بعد 5 دقائق من أقرب المنضدات المخصصة للتسجيل المحلي، وهو يبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من منضدات التسجيل الدولية.

فندق مطار "Aerotel Beijing" في مطار بكين داشينغ الدولي في الصين.

وإن تصميم الفندق متواضع، فهو يتميز بأثاثه البسيط، وألوانه المحايدة. ويركز الفندق على توفير ما هو مطلوب بين المسافرين، من أسرة مريحة، إلى حمامات تتميز بدش قوي.

فندق مطار "Aerotel Beijing" في مطار بكين داشينغ الدولي في الصين.

ويستطيع الضيوف استئجار غرف من فترات تبدأ من 3 ساعات، و6 ساعات، و9 ساعات، إلى 12 ساعة.

ويحتضن الفندق مطعم يدعى "Library Lounge"، وناد رياضي داخل غرفة شبيهة بأقفاص الطيور، إضافة إلى غرفة للألعاب.

وبعد افتتاح أول فندق "Aerotel" في مطار "شانغي" في سنغافورة في عام 2016، توسعت المجموعة لتُدير 10 ملكيات حول العالم.

وإن ذلك جزء من صيحة أكبر في مجال الطيران، إذ أصبحت فنادق المطارات، سواءً كانت داخل مبنى المطار ذاته، أو في مكان قريب منه، أكثر شعبية في الأعوام الأخيرة.

وافتتح مطار "جون إف كينيدي" الدولي على سبيل المثال فندق "TWA" الذي طال انتظاره، وهو يتضمن 512 غرفة.

وأما فندق "Paradise City"، والذي يقع خارج مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية، فهو عبارة عن منتجع تبلغ تكلفته ملياري دولار يضم العديد من الأعمال الفنية، وكازينو.