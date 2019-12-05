كيف يتم الحفاظ على سقف قصر الإمارات المغطى بالذهب في أبوظبي؟

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر قصر الإمارات في أبوظبي، أغلى فندق بُني منذ أن افتتح في عام 2005.

وتحمل ممرات هذا الفندق، وغرفه، وردهاته أكثر من 1000 ثرية مصنوعة من السواروفسكي، لإضاءة الفندق.

ولكن، بعد 10 سنوات من افتتاح الفندق لا يزال، مانوج كورياكوزي، المهندس الهندي، يعمل يومياً للحفاظ على تميز الفندق وجماله، من خلال الحفاظ على سقف الفندق المغطى بـ22 قيراطاً من ألياف الذهب والفضة.

وأشار الفندق إلى أن الألياف الذهبية تبقى برونقها لمدة 4 أو 5 سنوات، لذا يحتاج الفندق إلى 50 ورقة ذهبية لكل متر مربع، بتكلفة تصل إلى 100 دولار. ويعمل كورياكوزي على حوالي 4 إلى 6 مترات مربعة من الذهب يومياً.

ولم يصرح الفندق عن المبلغ الدقيق لأعمال كهذه، إلا أن تكلفة ألياف الذهب سنوياً قد تصل كلفتها إلى 130 ألف دولار.

وتُستورد الألياف الذهبية الأصلية من إيطاليا، ومن ثم تُلف وتُضغط، وعندما تصبح الألياف جاهزة، يُجهز السقف من خلال وضع مادة طلاء حمراء اللون، وتوضع الألياف باستخدام صمغ معين.

ويستخدم الفريق يديه لتشكيل الألياف الذهبية، إذ قال كورياكوزي، إنه يضع الألياف واحدة تلو الأخرى لكونها عملية حساسة مما يستدعي من الناس أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا "تنكسر". وبعد إكمال التصميم يضع الفريق الغلاف الأخير على الألياف لحمايتها.