دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتلو آيات من القرآن خلال افتتاحه مسجدا في منطقة كامبريدج في بريطانيا.

وكانت الرئاسة التركية على صفحتها بتويتر قد نشرت صورا من افتتاح المسجد، الخميس نقالة على لسان أردوغان قوله: "عمارة مسجد كامبريدج تعكس الثراء الثقافي بكل بمعنى الكلمة شأنها في ذلك شأن كل من القدم الدعم لتشيده. كما يضم المجمع الذي تم بناؤه على مساحة 5 آلاف و270 مترًا مربعًا العديد من المرافق الاجتماعية مثل قاعة المعارض وقاعة المؤتمرات وفصول وكافيتريا. علاوة على كل هذه الخصائص يعد مسجد كامبريدج أول مسجد يرعي الاعتبارات البيئية في أوروبا".

وأضاف: "هذا المسجد الذي تم بناؤه وفق أحدث التقنيات مثل استخدام التهوية الطبيعية والألواح الشمسية ومضخات تسخين الهواء ومعالجة مياه الأمطار ومصابيح السقف التي تقلل من الحاجة إلى الإضاءة والسقف الأخضر، يعد في الوقت نفسه أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا على الإطلاق".

ووفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية فإن مسجد كامبريدج "يتميز بكونه أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا.. وبدأت عملية إنشاء المسجد فعليا عام 2008 عندما تقدم الطلاب المسلمون بالمدينة بطلب إلى تيموثي وينتر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة كامبريدج من أجل بناء مسجد بعد أن أصبحت المساجد الأربعة بالمدينة، والتي كانت عبارة عن كنائس أو منازل، لا تستوعب أعداد المصلين.. وهكذا تم شراء الأرض اللازمة للمسجد بمبادرة من وينتر الذي أصبح اسمه عبد الحكيم مراد عقب اعتناقه الإسلام وهو في سن السابعة عشرة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: