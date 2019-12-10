عش مغامرة السقوط الحر في أكبر نفق هوائي بالعالم في أبوظبي

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من عشاق المغامرات والألعاب الرياضية، فأمامك فرصة جديدة لخوض تجربة السقوط الحر في أكبر نفق هوائي بعرض 10 أمتار وارتفاع 32 متراً، أو أن تمتحن قوتك الجسدية من خلال تسلق أعلى جدار داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً.

وتتوفر كل هذه المغامرات في "كلايم أبوظبي"، الذي افتتح في شهر نوفمبر/تشرين الأول 2019، لاستقطاب الأشخاص من شتى الأعمار والخلفيات، ليكون المكان الذي يسمح لهم بتحدي أنفسهم وخوض تجارب مميزة، بحسب قدرتهم الجسدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال"، محمد عبدالله الزعابي، إن "كلايم" سيحقق الأهداف التي وضعتها جزيرة ياس في أبوظبي على نطاق السياحة، مؤكداً أنها تستقبل الزوار من شتى الأعمار.

واُستُوحي التصميم المعماري للمركز من المناظر الطبيعية والجبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكونها "تحفز عشاق القفز بالمظلات وتسلق الصخور من جميع أنحاء العالم لخوض التجربة".