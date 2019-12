كشف آثري "نادر" للفرعون رمسيس الثاني بالجيزة في مصر

View this post on Instagram

A unique red granite royal bust of king Ramses II in the shape of the “Ka”unearthed in Mit Rahina village كشف أثري نادر لتمثال للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا" بميت رهينة #egypt @khaled.elenany #historyofegypt #mitrahina #ramsesii #thisisegypt #wonderful #newspapers #archaeology #antiquities