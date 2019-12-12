الرفض 7 مرات قبل منح القبول.. إليك بعض تقاليد الزواج بأذربيجان

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2019

هذا ما يمكنك فعله على واجهة باكو البحرية في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة أهل العريس منزل العروس المستقبلية لطلب الزواج في أذربيجان، هل تعلم أنه من التقليدي أن يُقابلوا بالرفض 7 مرات قبل أن يحصلوا على الموافقة؟

وفي حديثه عن طلب الزواج بالطريقة التقليدية في البلاد، قال الأكاديمي شاهين مصطفاييف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية، لموقع CNN بالعربية إنه لا يتضمن احتفالاً خاصاً يقوم به الرجل بالركوع على ركبته ليقدم خاتماً إلى حبيبته.

وأوضح مصطفاييف أن طلب الزواج التقليدي الخاص في أذربيجان يتم عبر الوالدين، أي عندما يرسل العريس والديه لزيارة والدي العروس لمناقشة ما إذا كان الزواج ممكناً.

ولذلك، فإن الكلمات التي يقولها العريس أثناء طلب الزواج ليست "هل تتزوجينني؟"، وبدلاً من ذلك، يقول العريس المستقبلي: "سوف أرسل والديّ. متى يمكنهم المجيء لزيارة والديك"؟

الرفض 7 مرات قبل منح القبول

وعندما يأتي أهل العريس إلى منزل العروس لتقديم طلب الزواج، يُعد عدم القبول في الزيارة الأولى من التقاليد الأذربيجانية، وفقاً لما قاله مصطفاييف.

وبعدها، يستطيع أهل العريس القيام بالزيارة مجدداً والمحاولة من جديد، إذ شرح مصطفاييف أن زيارة الأهل وإصرارهم يدل على النوايا الجدية في طلب يد العروس.

وأضاف الأكاديمي أنه "من التقليدي زيارة منزل العروس 7 مرات. وبعد ذلك، يوافق أهل العروس على الزواج عادةً".

ومع ذلك، يؤكد مصطفاييف أن هذه التقاليد تُعتبر شيئاً من الماضي، وأنها لا تُطبق بشكل كبير في أذربيجان اليوم.

وأشار مصطفاييف إلى أن الشعب الأذربيجاني يتميز بالكرم والضيافة، فقال: "نحن دائماً نحضر مائدة الطعام عندما يأتي ضيوف إلى منزلنا. والحالة الوحيدة التي لا نقدم فيها الشاي أو أشياء أخرى هي خلال مرحلة البحث عن الشريك المناسب"، ثم أضاف: "إذا تم إعطاء الموافقة، يُقدم الشاي الحلو".

وعندما تتم الموافقة، ينادي الوالد العروس إلى الغرفة ليطلب منها أن تأتي بالشاي الحلو إلى الضيوف.