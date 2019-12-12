دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدم الفنادق، من فئة 5 نجوم، لنزلائها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، كفرشاة الأسنان، وعبوات الشامبو، والأحذية، بحيث لا يضطر الضيف إلى حمل أغراضه الخاصة.

وبالطبع، لا يخل الأمر من وقوع بعض السرقات الصغيرة في اليوم الذي يغادر فيه النزيل غرفته. ولكن، نحن نتحدث اليوم عن السرقات الكبيرة التي ينجح الضيوف في وضعها بأمتعتهم.

وبحسب تصريح الرئيس التنفيذي لشركة "ويلنس هيفين"، تاسيلو كيلمان، لـCNN، فإن 49 فندقاً قد أبلغت عن سرقات مراتب السرير منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

وقال كيلمان لـCNN: "أخبروني أن سرقات المراتب تحدث أثناء الليل عادة، عندما لا يكون مكتب الاستقبال مفتوحاً، وعندما لا يكون أحد موجوداً، وتمتلك بعض الفنادق لقطات من كاميرات المراقبة، إذ تظهر عملية نقل مراتب السرير إلى المصعد".

ورغم أن المناشف، ورداء الحمام، وعلاقات المعاطف تعد من أكثر الأغراض المسروقة شيوعاً في الفنادق الفخمة، إلّا أن بعض النزلاء حاولوا سرقة أغراض أكثر تكلفة، مثل الحاسوب اللوحي وأجهزة التلفاز.

وأضاف كيلمان: "كان هذا مفاجئاً بالنسبة لي، لأنه من السهل جداً على العاملين في الفندق تحديد هوية السارق، وبإمكان عاملة التنظيف، التي تعتني بالغرفة عند رحيل الزائر، تقديم شكوى على الضيف الذي سرق التلفاز أو مرتبة السرير".

وبالنسبة إلى أحد أكثر السرقات غرابة، فهي سرقة تمثال رأس خنزير من فندق في فرنسا، على حد قول كيلمان.

وأجرت شركة "ويلنس هيفن" استطلاعاً لـ 634 فندقاً من فئة 4 نجوم و523 فندقاً من فئة 5 نجوم، حيث لاحظت اختلافاً بين نوعية سرقات الضيوف.

وقال الباحثون إن أجهزة التلفاز، والحواسيب اللوحية، ومراتب السرير قد سُرقت بشكل متكرر من فنادق الـ 5 نجوم، بينما كان ضيوف الفنادق من فئة 4 نجوم أكثر اهتماماً بالبطاريات وأجهزة التحكم عن بعد.