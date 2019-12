الكشف عن تمثال ملكي على هيئة "أبوالهول" بمنطقة أثرية في مصر

View this post on Instagram

New discovery in Tuna Al-Gabal necropolis, Minya: A limestone royal statue in the shape of a sphinx. It is 35 cm tall and 55 cm length كشف اثري بمنطقة تونة الجبل، بمحافظة المنيا : تمثال ملكي علي هيئة ابي الهول يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم و طولة 55 سم #egypt @khaled.elenany #tunagebel #historyofegypt #thisisegypt #ancientegypt #archaeology #antiquities #newspapers