الكشف عن تمثال ملكي على هيئة "أبوالهول" بمنطقة أثرية في مصر

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الآثار المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، السبت، عن اكتشاف تمثال ملكي مصغر يشبه التمثال الشهير الذي يحرس أهرامات الجيزة الثلاث منذ آلاف السنين، وهو "أبو الهول"، وذلك بمقبرة "تونا الجبل" الأثرية بمحافظة المنيا.

عثرت البعثة الأثرية المصرية على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة أبو الهول بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا

وعثرت البعثة الأثرية المصرية، بقيادة كبير مفتشي أثار ملوى، سيد عبد المالك عبد الحميد، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة أبي الهول، وذلك أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي، بجبانة تونا الجبل، بمحافظة المنيا الواقعة بمصر الوسطى، على الضفة الغربية لنهر النيل.

وأوضح مدير عام آثار مصر الوسطى، جمال السمسطاوي، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه مع القاعدة 35 سنتيمتراً وطوله 55 سنتيمتراً، ويتسم التمثال بملامح وجه وتفاصيل واضحة وجميلة، مما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم، بحسب ما ذكره البيان.

وعثرت البعثة أيضاً على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفاينس الأزرق للمعبود "بس"، و"أوستراكات" من الفخار، وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى قنينة من "الألباستر"، بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب البيان، ستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في تلك المنطقة الأثرية "المليئة بالأسرار"، إذ عُثر بمنطقة تونا الجبل، خلال الثلاث أعوام الماضية، على وادي للمومياوات، ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن التي تضم العديد من التوابيت الحجرية والخشبية، والتي عثر بداخلها على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.