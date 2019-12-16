نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعرف عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، بأبراجها الضخمة وناطحات سحابها المرتفعة.. ولكن، هل سبق أن تساءلت عن شكل المدينة، إذا شاهدتها من الفضاء؟

ومن بغداد إلى بيروت، التقطت رائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مير، إحدى صورها لمدينة أبوظبي متلألئة بالأضواء، من السماء، وأرسلتها إلى رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وفي تغريدة نشرتها مير عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، كتبت: "سافر معي إلى الفضاء، في الصاروخ ذاته، أول رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة!".

وأضافت: "أتذكر هنا زملائي الجدد وصديقي هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وقد جعلا المنظر أكثر روعة.. تصبحين على خير أبوظبي!".

وردّ رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، على مير، قائلاً: "كم أنه منظر رائع يا صديقتي جيسيكا مير، تشرفت بالعمل معك في محطة الفضاء.. تصبحين على خير من الأرض".

ولم تكن هذه المدينة الوحيدة التي التقطت مير صورتها من الفضاء، إذ نشرت صوراً لمناطق مختلفة، منها مدينة الكويت، حيث بدت وكأنها ألماسة براّقة في الخليج، على حد تعبيرها.

ونشرت رائدة الفضاء الأمريكية أيضاً صورة لبيروت من الفضاء، إذ غردت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "حضر والدي سنواته الأولى بكلية الطب، في هذه المدينة المتلألئة على البحر المتوسط".

وشاركت مير أيضاً صورة للعاصمة العراقية، بغداد، التي تعد مسقط رأس والد رائدة الفضاء الأمريكية وموطن عائلة مير لسنوات عديدة، بحسب قولها.