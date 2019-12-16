"الأخوات الثلاث".. تعرّف إلى أحد أشهر أطباق الـ"دولما" بأذربيجان

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

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تعرف إلى طبق "ملك البيلاف" الأذربيجاني الذي لا تخلو منه الأعراس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خضار طازجة تحتضن حشوةً من اللحم الشهي الذي يذوب في فمك. هذا ما ستتذوقه إذا طلبت طبق "أوتش بادجي"، أو ما يُعرف أيضاً بـ"الأخوات الثلاث" في أذربيجان. ورغم ازدخار كتب الطهي الأذربيجانية بمجموعة متنوعة من الـ"دولما"، إلا أن هذه الوجبة هي الأكثر شهرة.

وتأتي كلمة "دولما" من كلمة تركية تعني "أن تكون محشوة" (to be stuffed). ورغم أصلها، إلا أن المحاشي أصبحت من أكثر الأطباق المحبوبة في مختلف مناطق العالم، مثل أذربيجان.

يستخدم طبق "أوتش بادجي" 3 أنواع من الخضراوات، وهي: الفلفل، والباذنجان، والطماطم.

وفي حال تمت دعوتك لتناول وجبة في منزل أحد المحليين، من المؤكد أنه سيتم تحضير مائدة كبيرة تتزين بمختلف الوجبات التي تتضمن إحداها "أوتش بادجي".

وراء كواليس تحضير طبق "أوتش بادجي" في مطعم "Baku Café" الأذربيجاني التقليدي.

ولذلك، من الطبيعي أن تكون هذه الوجبة من إحدى الأطباق التي يمكنك طلبها في المطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، الذي افتتح في عام 2017.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المدير العام موسى صادقوف: "في المطبخ الأذربيجاني، لدينا عدة أنواع من الدولما. ولكن أكثرها شعبية وقدماً هو طبق ثلاثي الدولما".

عملية تحضير حشوة اللحم المفروم.

ويُترجم "أوتش بادجي" إلى "ثلاث أخوات"، ويعزو اسم هذا الطبق إلى استخدام 3 أنواع من الخضار أثناء تحضيره، وهي الفلفل، والباذنجان، والطماطم، وفقاً لما قاله صادقوف.

يتم قلي الخضار قبل حشوها باللحم.

وبعد تحضير الخضار، يُحشى كل نوع منها باللحم المفروم الذي يتم مزجه مع قطع الطماطم.

ويُشير صادقوف إلى أن الطعام الأذربيجاني أصبح مشهوراً في العالم العربي بشكل أكبر، وذلك بسبب تدفق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي.