"الأخوات الثلاث".. تعرّف إلى أحد أشهر أطباق الـ"دولما" بأذربيجان

View this post on Instagram

باديمجان دولماسي هو طبق ثلاثي الألوان يحتوي على الطماطم والباذنجان والفلفل الأخضر. حيث تُطهى المكونات الطازجة بمرقتها الخاصة ويقدم الطبق مع صلصة اللبن والثوم في المناسبات الخاصة. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Badimjan dolmasi is a colorful trio consisting of a tomato, eggplant and a green bell pepper. This delicious food is simmered in its own juices and is served with yogurt-garlic sauce, during special occasions. #dubai #mydubai #dxb #dubailife #uae #dubaistyle #dubaitag #dubaifood #dubaieats #dubaicity #beatgroup #beatgroupdxb #bakucafedxb #citywalk #citywalkdubai @beatgroup @citywalkdubai @bakucafe