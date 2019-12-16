"الأخوات الثلاث".. تعرّف إلى أحد أشهر أطباق الـ"دولما" بأذربيجان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خضار طازجة تحتضن حشوةً من اللحم الشهي الذي يذوب في فمك. هذا ما ستتذوقه إذا طلبت طبق "أوتش بادجي"، أو ما يُعرف أيضاً بـ"الأخوات الثلاث" في أذربيجان. ورغم ازدخار كتب الطهي الأذربيجانية بمجموعة متنوعة من الـ"دولما"، إلا أن هذه الوجبة هي الأكثر شهرة.
وتأتي كلمة "دولما" من كلمة تركية تعني "أن تكون محشوة" (to be stuffed). ورغم أصلها، إلا أن المحاشي أصبحت من أكثر الأطباق المحبوبة في مختلف مناطق العالم، مثل أذربيجان.
وفي حال تمت دعوتك لتناول وجبة في منزل أحد المحليين، من المؤكد أنه سيتم تحضير مائدة كبيرة تتزين بمختلف الوجبات التي تتضمن إحداها "أوتش بادجي".
ولذلك، من الطبيعي أن تكون هذه الوجبة من إحدى الأطباق التي يمكنك طلبها في المطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، الذي افتتح في عام 2017.
وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المدير العام موسى صادقوف: "في المطبخ الأذربيجاني، لدينا عدة أنواع من الدولما. ولكن أكثرها شعبية وقدماً هو طبق ثلاثي الدولما".
ويُترجم "أوتش بادجي" إلى "ثلاث أخوات"، ويعزو اسم هذا الطبق إلى استخدام 3 أنواع من الخضار أثناء تحضيره، وهي الفلفل، والباذنجان، والطماطم، وفقاً لما قاله صادقوف.
وبعد تحضير الخضار، يُحشى كل نوع منها باللحم المفروم الذي يتم مزجه مع قطع الطماطم.
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باديمجان دولماسي هو طبق ثلاثي الألوان يحتوي على الطماطم والباذنجان والفلفل الأخضر. حيث تُطهى المكونات الطازجة بمرقتها الخاصة ويقدم الطبق مع صلصة اللبن والثوم في المناسبات الخاصة. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Badimjan dolmasi is a colorful trio consisting of a tomato, eggplant and a green bell pepper. This delicious food is simmered in its own juices and is served with yogurt-garlic sauce, during special occasions. #dubai #mydubai #dxb #dubailife #uae #dubaistyle #dubaitag #dubaifood #dubaieats #dubaicity #beatgroup #beatgroupdxb #bakucafedxb #citywalk #citywalkdubai @beatgroup @citywalkdubai @bakucafe
ويُشير صادقوف إلى أن الطعام الأذربيجاني أصبح مشهوراً في العالم العربي بشكل أكبر، وذلك بسبب تدفق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي.