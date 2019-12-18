مدينة نيويورك تفتتح متحفاً جديداً لعشاق الآيس كريم.. هل تفكر بزيارته؟

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

قد لا يشبه مذاقها أي "آيس كريم" آخر.. كيف كان رد فعل الناس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من عشاق الآيس كريم، فربما عليك التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد نيويورك، لزيارة متحف مخصص بالكامل لهذه الحلوى المحببة.

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية افتتاح متحف الآيس كريم، الذي يتألف من ثلاثة طوابق مختلفة، حيث يسنح لك فرصة الاستمتاع بأبرز الأنشطة الترفيهية، كالتقاط صور مرحة، أثناء تناولك الحلوى.

ما أبرز النشاطات الترفيهية التي يقدمها متحف الآيس كريم بنيويورك؟

يحتضن المتحف حوض سباحة كبير، مليء بقطع الحلوى الضخمة، غير الحقيقية. ليس ذلك فحسب، وإنما يوفر أيضاً للأطفال مساراً انزلاقياً من مقر الألعاب الذي يحلمون به.

وبمجرد دخولك إلى المتحف، ستلاحظ أن اللون الزهري يحاوطك من جميع الاتجاهات .. ولكن، تمهل قليلاً، فليس كل ما تراه صالح للأكل!

وبالطبع، إذا لا ترغب في الدخول إلى المتحف، يمكنك شراء الآيس كريم من محل البوظة، وهو مفتوح للمارة الذين لا يريدون دفع مراسم الدخول للمتحف.

قد لا تتعلم الكثير عن تاريخ هذه الحلوى في متحف الآيس كريم، ولكن كن واثقاً أنك ستحظى بصور كافية لمشاركتها مع أصدقائك، بمجرد زيارتك للمكان.

وتبدأ أسعار التذاكر من 39 دولاراً، حيث يسعى المتحف إلى إقامة مزيد من الحفلات الخاصة، والمليئة بقطع الحلوى. كما ستسنح لك فرصة الاستمتاع بجلسات الـ "دي جي" مع حوالي 40 صديقاً.