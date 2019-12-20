تعرف إلى طبيبة الأسنان السعودية التي تغني في مهرجان "مدل بيست" بالرياض

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مدينة الرياض افتتاح مهرجان "مدل بيست" الموسيقي، الذي يجمع الفنانين العالميين والمواهب المحلية في مكان واحد، مما يجعل هذه الفعالية هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية.

وكانت نوف السفياني، وهي طبيبة أسنان سعودية ومنتجة موسيقى، إحدى المشاركات في المهرجان، الذي بدأ في 19 ديسبمر/ كانون الأول 2019، وسيستمر حتى 21 ديسبمر/ كانون الأول 2019.

وجاءت ردود فعل إيجابية كبيرة حول مشاركة طبيبة الأسنان في مهرجان "مدل بيست"، مما جعل بعضهم فخوراً بكون السفياني ممثلة للمواهب السعودية بالبلاد.

وتعليقاً على مشاركتها، كتب أحد الأشخاص: "منسقة دي جي رائعة وذو شخصية جميلة".

وبحسب موقع "مدل بيست"، يتيح المهرجان الموسيقي تجربة جديدة وفريدة من نوعها، بحيث يعرف الزوار على كيفية استخدام الموسيقى كقوة إيجابية، تعمل من خلال العقل والجسد والروح.

ويُذكر أن المهرجان يسلط الضوء على قوة الموسيقى، من خلال مشاركة الأفراد تجاربهم، إذ سيحتضن العديد من الفعاليات المخطط لها، التي تسعى إلى إفادة زوار المهرجان، سواء من المملكة أو من جميع أنحاء العالم.

وإذا رغبت بزيارة معرض "مدل بيست"، فيمكنك الحضور والتدرب على أحدث المعدات في الصوتي الخاص به.