نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

تتكون من أكثر من 10 أطباق.. إليك وجبة إفطار على الطريقة الأذربيجانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى تناولك وجبة إفطار على الطريقة الأذربيجانية، استعد لتذوق القليل من كل شيء، فقد تصل الأطباق الجانبية إلى أكثر من 10 أطباق! ومن الأجبان، والفطائر المحلاة الساخنة التي تُقدم مع المربّى، إلى الشاي، والخبز الطازج، إليك ما يبدو عليه الإفطار الأذربيجاني!

وإذا أردت أن تباشر في رحلة لاستكشاف المطبخ الأذربيجاني، لماذا لا تبدأ بوجبة الفطور التقليدية؟

قد تصل الأطباق الجانبية للفطور الأذربيجاني التقليدي إلى أكثر من 10 أطباق.

وعندما تصلك صينية الفطور التي طلبتها أثناء جلوسك في مطعم أذربيجاني، ستتفاجأ بكمية الأطباق الجانبية التي ستوضع أمامك.

تتضمن وجبة الفطور الأذربيجانية مختلف الأنواع من منتجات الألبان.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أشار المدير العام للمطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، موسى صادقوف، إلى أن وجبة الفطور الأذربيجانية التقليدية قد تتضمن أكثر من 10 أطباق جانبية.

وجبة "بوميدور – يومورتا"، والذي يُشار إليها بشكشوكة في البلدان العربية.

وقد تتضمن الوجبة مختلف أصناف الطعام التي تتراوح بين الحلو والمالح، ومنها: أنواع عديدة من منتجات الألبان، مثل الزبادي الأذربيجاني، و3 إلى 4 أنواع من الأجبان الأذربيجانية، ووجبة "بوميدور – يومورتا"، والذي يُشار إليها بشكشوكة في البلدان العربية.

فطائر محلاة على الطريقة الأذربيجانية، والتي يتم تناولها مع المربى.

بالإضافة إلى الخضار الطازجة مثل الطماطم والخيار، ومختلف أنواع المربى الحلوة، والفطائر المحلاة.

الفطور الأذربيجاني لن يكون مثالياً بدون خبز التنور الطازج، والشاي التقليدي.

ومع أن وجبة الفطور الأذربيجانية تتضمن كل هذه المكونات، إلا أن صادقوف أّكد أنها لن تكون مثالية بدون خبز التنور الطازج، والشاي التقليدي.

وأوضح صادقوف: "إذا توفر لديك خبز التنور والشاي، حتى إذا توفرت لديك 3 أو 4 من تلك الأطباق فقط، سيكون ذلك كافياً بالنسبة لك".