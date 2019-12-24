نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

"غورزا".. ما السبب وراء تسمية هذا الطبق باسم ثعبان خطير؟

تعرف إلى فاكهة السفرجل التي زرعت لأول مرة بأذربيجان

لا سكر يعني لا زفاف.. تعرف إلى تقليد الزواج الفريد هذا بأذربيجان

تعرّف إلى النسخة الأذربيجانية من فطائر الصاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُمي طبق "غورزا" تيمناً بثعبان خطير بأذربيجان. ومع ذلك، لا تدع الأمر يخيفك من فكرة تذوق هذا الطبق الشهي الذي يُحشى باللحم. ولكن، ما السبب وراء اسمه الغريب؟

يُعد اللحم المكون الرئيسي للعديد من الأطباق الأذربيجانية، وتشهد على ذلك مختلف الأطباق في البلاد، مثل البيلاف، والكباب على سبيل المثال.

ومن أطباق اللحوم التي يجب عليك أن تجربها خلال زيارتك هي طبق الـ"غورزا".

طبق "غورزا" الأذربيجاني.

ويُعد هذا الطبق من المقبلات الأذربيجانية الساخنة، وهو عبارة عن قطع من العجين تُحشى باللحم المفروم.

يُحشى العجين باللحم، ويتم تتبيل الحشوة بشكل بسيط جداً، إذ يوضع عليها الملح والفلفل فقط.

ويناسب هذا الطبق أذواق مختلف الأشخاص، إذ أنك تستطيع أن تختاره مقلياً في الزيت، أو مغلياً إذا كنت تفضل خياراً صحياً بشكل أكبر.

ومن المؤكد أنك ستتفاجأ عندما تتعلم أن المعنى وراء اسم طبق "غورزا" يتعلق بثعبان خطير.

يتعلق المعنى وراء اسم طبق "غورزا" بثعبان خطير بأذربيجان.

وشرح المدير العام للمطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، موسى صادقوف، المعنى وراء اسم الطبق قائلاً: "في أذربيجان، يتواجد ثعبان مشهور جداً وخطير جداً. واسم الثعبان هو غورزا".

وأضاف صادقوف أن شكل قطع الـ"غورزا" يشبه رأس ذلك الثعبان الخطر، ومن هنا أتى الاسم.

وعندما يصل طبق "غورزا" الساخن إلى مائدتك، يمكنك تناوله بعد غمسه في طبق من الزبادي الشهي.

ومن الممكن أن يُعتبر هذا الطبق بمثابة "الأخت الكبرى" لوجبة الـ"دوشبارا" الأذربيجانية التي تتكون من قطع عجين صغيرة جداً محشية باللحم.