فنان يتفاجأ بوجود 215 جزيرة تابعة لأبوظبي.. ما أبرزها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستوحي صوره من الأدب، والفنون البصرية، والقصص الشخصية، بالإضافة إلى الأخبار التي كانت بمثابة مصدر إلهام للعمل على سلسلة فوتوغرافية، تُعرف باسم "Odysseus".

وبعد فترة وجيزة من قراءته لمقال "Abu Dhabi’s 214 Islands to Get Standardized Names"، عبر موقع "The National"، تفاجأ الفنان الفلسطيني الكويتي، طارق الغصين، وهو أستاذ في الفنون البصرية بجامعة نيويورك في أبوظبي، بأرخبيل العاصمة الكبير، مما دفعه للتعرّف إلى هذه الجزر بشكل أكبر.

وخطط الغصين لتوثيق ما لا يقل عن 100 إلى 150 جزيرة، خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات.

ما أبرز الجزر التي وثقها الغصين بعدسة كاميرته؟

جزيرة بوطينة

جزيرة الجبيل

جزيرة مروح

جزيرة الفطيسي

جزيرة راس غراب

وكانت الجبيل أحد الجزر التي نالت إعجاب الغصين، وبعد أن قرر استكشافها عن قرب، تأثر بمدى جمال نبات المانجروف ومصبات الأنهار. وأوضح الفنان الفلسطيني الكويتي أنه سمع عن بعض المخططات لإنشاء مكاناً للتخييم، دون تدمير طبيعة الجزيرة.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال الغصين: "حوالي 60 إلى 70 من الجزر تقع تحت حماية هيئة البيئة في أبوظبي (EAD)، وبالتالي فهي غير مأهولة إلى حد كبير. وبالنسبة إلى الجزر الأخرى، فهي إما مملوكة من القطاع الخاص أو يتم تشغيلها تجاريًا أو تنتمي إلى هيئات معينة".

وكان قد استغرق الغصين بعض الوقت للدخول إلى عدد من هذه الجزر.

وبدوره، استطاع الحصول على مساعدة هيئة البيئة بأبوظبي وبلدية أبوظبي، ونادي تراث الإمارات، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، وجامعة نيويورك في أبوظبي، بالإضافة إلى مساعدة بعض الأصدقاء بالعاصمة.

ويعتبر الغصين التصوير جزءاً لا يتجزأ من حياته.. ففي الوقت الذي بدأ فيه بمشوار الأعمال الفوتوغرافية، أي منذ عشرين عاماً، كانت صوره بمثابة وسيلة لاستكشاف أبرز المناظر الطبيعية بالبلاد.

واليوم، يعمل الفنان الفلسطيني الكويتي على إنهاء كتاب "الصوابر" الذي استغرقه حوالي 3 سنوات. ويُذكر أن الصوابر هو عبارة عن مجمع سكني حكومي في الكويت، مؤلف من 33 مبنى بُنيت في أواخر السبعينيات.