نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

يجب أن تتسع ملعقتك لـ22 قطعة من العجين.. ما قصة هذا الطبق الأذربيجاني؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُحضر حساء "دوشبارا" الشهي في أذربيجان من قطع عجين صغيرة تُحشى بلحم الضأن. ووفقاً لتقاليد البلاد، يجب أن تكون قطع العجين التي تسبح في مرقة الدجاج صغيرة جداً لدرجة أنك تستطيع وضع 22 قطعة منها في ملعقة حساء واحدة، فما السبب وراء ذلك؟

وتحمل العديد من الأطباق التقليدية حول العالم الكثير من القصص، تماماً مثل هذا الطبق الأذربيجاني الذي يُدعى "دوشبارا".

طبق أذربيجاني يُدعى "دوشبارا".

وهذا الطبق عبارة عن حساء تقليدي أذربيجاني يتكون من قطع عجين صغيرة تسبح في مرقة الدجاج، وتتكون الحشوة من لحم الضأن.

لتحضير طبق "دوشبارا" يتم قطع العجين إلى مربعات صغيرة جداً.

ويُقال إنه كل ما كانت قطع العجين صغيرة، كل ما كان الطبق أفضل، وفقاً لما قاله المدير العام للمطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، موسى صادقوف، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

يُقال إنه كلما كانت قطع العجين أصغر، كلما كان الطبق أفضل.

وشرح صادقوف القصة وراء هذا التقليد قائلاً: "تتواجد حول باكو 22 قرية، ولذلك، عندما تقوم بتحضير الدوشبارا، يجب أن تكون صغيرة إلى درجة أنك تستطيع وضع 22 قطعة منها في ملعقة حساء واحدة".

وفقاً لتقاليد البلاد، يجب أن تكون قطع العجين صغيرة جداً لدرجة أنك تستطيع وضع 22 قطعة منها في ملعقة حساء واحدة.

ولذلك، إن عملية تحضير هذا الطبق الأذربيجاني تشكل مشهداً مثيراً للاهتمام.

وبعد تقطيع العجين إلى مربعات صغيرة جداً، تقوم أيادي الطاهي الماهرة ذات الخبرة بلف العجين حول الحشوة بدقة بالغة.

ولذلك، لصنع طبق "دوشبارا" الأذربيجاني اللذيذ، يجب أن تكون مستعداً، إذ أن عملية التحضير تحتاج إلى الصبر وعدم التسرع.