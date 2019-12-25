يجب أن تتسع ملعقتك لـ 22 قطعة من العجين لتكون مثالية.. ما القصة وراء هذا الطبق الأذربيجاني؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُحضر حساء "دوشبارا" الشهي في أذربيجان من قطع عجين صغيرة تُحشى بلحم الضأن. ووفقاً لتقاليد البلاد، يجب أن تكون قطع العجين التي تسبح في مرقة الدجاج صغيرة جداً لدرجة أنك تستطيع وضع 22 قطعة منها في ملعقة حساء واحدة، فما السبب وراء ذلك؟
وتحمل العديد من الأطباق التقليدية حول العالم الكثير من القصص، تماماً مثل هذا الطبق الأذربيجاني الذي يُدعى "دوشبارا".
وهذا الطبق عبارة عن حساء تقليدي أذربيجاني يتكون من قطع عجين صغيرة تسبح في مرقة الدجاج، وتتكون الحشوة من لحم الضأن.
ويُقال إنه كل ما كانت قطع العجين صغيرة، كل ما كان الطبق أفضل، وفقاً لما قاله المدير العام للمطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، موسى صادقوف، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وشرح صادقوف القصة وراء هذا التقليد قائلاً: "تتواجد حول باكو 22 قرية، ولذلك، عندما تقوم بتحضير الدوشبارا، يجب أن تكون صغيرة إلى درجة أنك تستطيع وضع 22 قطعة منها في ملعقة حساء واحدة".
ولذلك، إن عملية تحضير هذا الطبق الأذربيجاني تشكل مشهداً مثيراً للاهتمام.
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يقال في أذربيجان ان عند الربة الجيدة في الملعقة الواحدة ١٢ ششبرك! نقترح عليكم تقييم مقدار و طعم ششبرك الذي طبخناه لكم اليوم في باكو كافي دبي ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In Azerbaijan they say that the good landlady’s spoon can take 12 dushbara at once! We offer you to appreciate the size and the taste of the dushbara that we’ve made for you in Baku Café Dubai! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #dubai #mydubai #dxb #dubailife #uae #dubaistyle #dubaitag #dubaifood #dubaieats #dubaicity #beatgroup #beatgroupdxb #bakucafedxb #citywalk #citywalkdubai @beatgroup @citywalkdubai @bakucafe
وبعد تقطيع العجين إلى مربعات صغيرة جداً، تقوم أيادي الطاهي الماهرة ذات الخبرة بلف العجين حول الحشوة بدقة بالغة.
ولذلك، لصنع طبق "دوشبارا" الأذربيجاني اللذيذ، يجب أن تكون مستعداً، إذ أن عملية التحضير تحتاج إلى الصبر وعدم التسرع.