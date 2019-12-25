نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

في بودابست..الزائر عليه أن ينظر إلى الأعلى..لماذا؟

قلعة من الورق تتحول إلى قلعة من الحجارة في بودابست..فما هي؟

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- أول ما ستلاحظه لدى دخولك فندق "ميستري بودابست" الفاخر هو السجاد السحري "العائم" فوق مكتب الاستقبال، والمصمم على طراز البساط السحري بحكاية "علاء الدين" الخيالية، ما يشير إلى أن هذا الفندق البوتيكي في جعبته أكثر مما يمكن أن تراه العين.

لا يخلو فندق ميستري بودابست من الخدع البصرية، مثل سجادة "علاء الدين" التي تطفو فوق مكتب الاستقبال

وهناك مربعات ضوئية لا حصر لها على الجدران، وتعرض صوراً متحركة تتغير عدة مرات خلال اليوم، كما يختفي المصعد جزئياً وراء الستائر المخملية.

تتسم غرف الفندق بلمسات فنية مبتكرة، وفي إحدى الغرف يمكنك أن تجد نسخة عصرية للوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" وهي تمسك بهاتف آيفون

وبناءً على الغرفة التي تقيم فيها، يمكنك أن تجد نفسك مستلقياً على لوح سرير أمامي عليه نسخة عصرية من لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" للرسام الهولندي يوهانس فيرمير إذ تمسك "الفتاة" بهاتف آيفون في يدها، أو نسخة للوحة "الموناليزا" على هيئة "فتاة الحفلات".

يقع السبا "Secret Garden Day" بفناء الفندق، ويعد أحد أبرز المعالم هناك

وإذا صادف أنك حجزت لزيارة غرفة اجتماعات فيثاغورس "السرية"، فسيتعين عليك معرفة كيفية فتحها بنفسك.

ويقع فندق "ميستري بودابست" في منطقة تيريزفاروش بمدينة بودابست، ويعد أحد أكثر الفنادق إثارة في المدينة بفضل الغموض الذي يحيط بأروقته.

تتمتع بعض الغرف بإطلالات رائعة على واجهة مبنى الفندق

ويقع الفندق داخل ما كان في السابق المقر الرئيسي للمحفل الماسوني الكبير لماسونيي المجر، مما يوفر مصدر إلهام لموضوعه الغامض.

يأتي العديد من الضيوف إلى الفندق بعد أن شاهدوا صوراً عنه عبر "انستغرام"

وفي حين أنه يفتقر إلى مناظر المدينة المثيرة والموقع المركزي كبعض الفنادق الأكثر شهرة في بودابست، إلا أن الفندق والذي افتتح في مايو/ أيار الماضي، سرعان ما أصبح أهم وجهات "انستغرام" للإقامة في بودابست.

تحتوي الأجنحة في الفندق على درج من الرخام وجدران من الطوب واللوحات المتنوعة والكثير من السجاد

ولم يكن ذلك محض صدفة، إذ يعترف مصمم الفندق زولتان فارو بأنه وضع خاصية "الإعجاب"، أو الـLike، الخاصة بموقع "انستغرام"، في الحسبان عند تصوّره لتصميم الفندق.

يعد بار "Sky Garden" الموجود على سطح الفندق موقعاً شهيراً للتنزه خلال أشهر الصيف.

يقول فارو لـCNN : "لقد غير تطبيق انستغرام بالفعل مجال الفندقة، ومنذ حوالي 20 عاماً، أراد الأشخاص الذهاب إلى الأسماء الكبيرة لأنهم شعروا بالأمان معها".

يقع فندق ميستري بودابست داخل ما كان في السابق المقر الرئيسي للمحفل الماسوني الكبير لماسونيي المجر

ويضيف فارو أنه من المهم للغاية أن تبرز، إذ يبحث الجميع عن الشيء المميز، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي ضرورية، فعندما يرى الضيف شيئاً مذهلاً ويلتقط له صورة، فإنه يستطيع مشاركته مع بقية العالم في ثوانٍ.

يمثل الدرج الكبير أحد العناصر المختلفة المحفوظة من المبنى الأصلي الذي يعود تاريخه إلى عام 1896

وتقول مديرة تطوير الأعمال بالفندق، فيكتوريا بيريني، إن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في استقطاب عدد كبير من الحجوزات.

وتشير بيريني إلى أن هناك الكثير من المنافسة في بودابست، وأن الفندق واجه بعض الصعوبات في جذب الضيوف في البداية، ولكن كان هناك الكثير ممن أتوا إلى هنا بعد مشاهدتم للصور عبر موقع "انستغرام".

تستخدم القاعة الرئيسية المذهلة كردهة وبار ومنطقة لتناول الطعام

وتعد القاعة الرئيسية واحدة من العديد من المناطق المثيرة للاهتمام في الفندق، ولها استخدامات متعددة، إذ أنها توفر منطقة لتناول الطعام، بالإضافة إلى كونها ردهة.

وقرر فارو أن يجعلها الركيزة الرئيسية للمبنى بعد مشاهدة صور توضح أهمية الغرفة خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما كان الماسونيون المجريون يتجمعون هنا بانتظام.