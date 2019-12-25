نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمارس التصوير بشغف وحب كبير، حتى أصبحت الكاميرا جزءاً من حياته اليومية، خاصة حينما تنسدل ستائر الليل التي يُضيئها القمر.

وفي سلسلة فوتوغرافية تحمل عنوان "رحلة نجم".. يرصد المصور السعودي، حسين العسكر، نجوم بلاده، التي تتفاوت أضواءها، بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها.

وقال المصور السعودي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يتيح تصوير النجوم لك مساحة من التأمل، خاصة إذا تواجدت في منطقة برية، بعيدة عن صخب المدن".

عملية ما قبل تصوير النجوم

بداية، يحرص العسكر على أن يكون بعيداً عن أضواء المدينة حوالي 30 كيلومتراً، حيث يجب أن يتواجد في موقع التصوير قبل مغيب الشمس.

ومن المهم أن يحدد المصور هدفه في جلسة التصوير، منها تحديد نجم الشمال القطبي، الذي يحتاج إلى خبرة كبيرة. وأوضح العسكر أن "النجوم في الجزء الشمالي الغربي تتشكل على هيئة دوائر حول النجم القطبي".

وتستمر عملية التصوير بشكل متواصل حوالي ساعتين إلى 3 ساعات، إذ يتم دمج الصور لاحقاً باستخدام برامج خاصة للنجوم. وبالطبع، يمكنك أيضاً تحويل الصور إلى فيديو من خلال تقنية الفاصل الزمني.

وإذا راودك الفضول حول الوقت الأنسب لالتقاط هذه الصور، فمن المفضل رصد النجوم عندما تكون إضاءة القمر خفيفة، والسماء صافية من الغيوم والغبار والضباب.

ويأمل المصور السعودي في إنشاء معرض مفتوح وشارع خاص بالفنون البصرية، بحيث تُعرّف هذه الأعمال زوارها عن هُوية البلد. وبالطبع، لن يتواجد هذا الشارع الخاص في مكانٍ واحد، بل في مدن مختلفة.