ما حقيقة وقوف "جريندايزر" بين أبرز معالم دبي؟ صور قد تعيد ذكريات ماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صورٌ ستعيد الكثير من الأشخاص بالزمن إلى الوراء، خاصة إذا كان بعضهم مهووساً بالرسوم المتحركة اليابانية.. صورٌ ستجعلك تطرح على نفسك ألف سؤال وسؤال حول سبب "تجول" هذا الرجل الآلي العملاق بين معالم دبي.

أطلقت صالة عرض "MB&F M.A.D"، في دبي مول، النسخة الثالثة من سلسلة الصور الفوتوغرافية "The Solitude of a Machine"، أي "عزلة الآلة".

وبدورها، أحيت صالة العرض ذكرى الرجل الآلي، "جريندايزر"، وهو شخصية كرتونية شهيرة من سلسلة مانغا اليابانية، ولكن بطريقة لفتت انتباه العديد من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد مدينة دبي.

وعلى خلفية المناظر الساحرة بالمدينة، تجد الرجل الآلي الضخم واقفاً بين أبرز معالم دبي السياحية، منها: برج خليفة وبرج العرب وصحراء البلاد ذو الرمال الذهبية.

وكانت السلسلة الفوتوغرافية نتيجة تعاون، وهو الأول من نوعه، بين المصور السويسري مارك نينغيتو، والمصور السوري، رافي كباس.

لطالما فتن رافي كباس، وهو مصور المناظر الطبيعية في الإمارات، بالقوة الخارقة التي يتميز بها هذا الرجل الآلي، فكان أمراً مثيراً بالنسبة له فكرة جلب "جرايندايزر" من ذكريات الطفولة إلى أرض الواقع.

وحرص نينغيتو على اختيار مواقع تتناسب مع جماليات المسلسل بشكل عام، إذ كان يبحث عن أماكن يستطيع من خلالها إخفاء الرجل الآلي الضخم، بغية أن تكون الصور طبيعية وحقيقية.

وفي حال يراودك الفضول حول التقنية التي استخدمها نينغيتو، فهو يلتقط صوراً لنماذج الروبوت ثلاثية الأبعاد، ومن ثم يعمل على دمجها في صور المناظر الطبيعية، حتى يلاحظ الجميع أن "جريندايزر" بات جزءاً من عالمنا الحقيقي.

وبعيداً عن اختيار مواقع التصوير، لم يخل عمل المصورين من التحديات، إذ قال رافي كباس لموقع CNN بالعربية: "إنها المرة الأولى التي أعمل فيها على هذا المشروع الفريد، كان من المهم أن تكون الإضاءة مثالية، وهذا يعتمد إلى حد كبير على ظروف الطقس والحرارة والرطوبة".

قد يهمك أيضاً كيف ستبدو الحديقة المعلقة في مدينة دبي؟ وفي حديث المصور السويسري مع موقع CNN بالعربية، قال: "تهدف هذه السلسلة، التأملية والمليئة بالسكون، إلى مفاجأة وإمتاع المشاهدين، بالإضافة إلى تعرفيهم على دبي الرائعة".

وعلى مدار العاميين الماضيين، نظم رافي كباس جولات تصويرية إلى أيسلندا وإيطاليا، كما ينظم المصور السوري أيضاً ورش التصوير الفوتوغرافي بالإمارات العربية المتحدة.