متحف مخصص لتجارب ما بعد الثمالة في كرواتيا.. ما قصته؟

نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2019

هذا المتحف يضم "أرجيلة حشيش" قد تكون الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سمعت من قبل عن متحف مخصص لتجارب ما بعد الثمالة؟ لا يمكن، إذ افتتح مؤخراً أول متحف لتجارب ما بعد الثمالة في العالم بمدينة زغرب، عاصمة كرواتيا، فما هي قصته؟

وبدأت فكرة متحف "Museum of Hangovers" عندما كان طالب جامعي في زغرب، يدعى رينو دوبوكوفيتش، يتناول المشروبات الكحولية مع أصدقائه وكانوا يتشاركون تجاربهم الطريفة لما بعد الثمالة.

وحينها خطرت لدوبوكوفيتش فكرة عرض مجموعة تضم الأغراض المذكورة بتجارب ما بعد الثمالة.

وبعد مرور 6 أشهر، وفي المبنى المجاور لمكان الليلة التي قضاها مع إصدقائه، أصبح متحف "Museum of Hangovers" واقعاً.

يقع هذا المتحف الجديد والفريد من نوعه في مدينة زغرب، عاصمة كرواتيا، ويركز على الجوانب الجيدة والسيئة بعد الإفراط في الشرب بليالي الاحتفال

وتشمل المعارض قسما يضم أغراضا عثر عليها أشخاص لأسباب غير مفهومة في صباح اليوم التالي بعد قضاء ليلة من الإفراط في الشرب، وغرفة تُمكّن الزوار من اختبار ردود أفعالهم بعد ارتداء "نظارات البيرة"، بالإضافة إلى قسم تفاعلي يمكنهم من خلاله تبادل أفضل تجارب ما بعد الثمالة وأسوأها.

يشجع المتحف زواره على مشاركة تجاربهم الشخصية لما بعد الثمالة

ويوفر متجر الهدايا لدى المتحف أغراض مبتكرة تتعلق بتجارب تناول المشروبات الكحولية، مثل نسخة لعبة الألواح، بنك الحظ، "Monopoly"، مخصصة للثمالى، وتدعى"Drunkopoly"، كما يوفر الأنشطة التي يمكن ممارستها في الحانات، مثل لعبة رمي السهام المريشة.

يقول مؤسس المتحف رينو دوبوكوفيتش إن العديد من الزوار ينتهي بهم الحال بالضحك على معروضات المتحف

ويقول دوبوكوفيتش، وهو من جزيرة هفار ويدرس علوم الحاسوب، لـCNN، إن المتحف لا يهدف إلى تمجيد الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، إنما يعد بمثابة تمثيل مادي للمحادثات التي أجراها مع أصدقائه، حيث يستطيع الجميع مشاركة قصصهم والتعرف إلى أشخاص جدد من خلال تجاربهم السابقة.

تشمل القطع المعروضة دواسة الدراجة الهوائية التي وجدها أحد أصدقاء دوبوكوفيتش في جيبه بعد قضاء ليلة في تناول الكحول

ويضيف دوبوكوفيتش أنه في المستقبل، يريد أن يجعل الأشخاص يدركون الجوانب السيئة المتعلقة بتناول الكحول.

يوضح دوبوكوفيتش أن المتحف يُظهر الجوانب السيئة لتناول الكحول ولا يحتفي بثقافة تناول الكحول

ويشير دوبوكوفيتش إلى أن مفهوم المتحف، والذي افتتح في بداية شهر ديسمبر/ كانون الجاري، لا يزال تحت الاختبار، ونظراً لردود الأفعال الإجابية حتى الآن، فإنه يأمل أن يتمكن من تأمين تمويل إضافي لتحويل متحف "Museum of Hangovers" إلى مؤسسة دائمة أكبر.

والجدير بالذكر أن هذا المتحف ليس أول متحف غريب يفتتح في مدينة زغرب، وفي عام 2010، رحبت العاصمة الكرواتية بمتحف العلاقات المكسورة، "Museum of Broken Relationships"، والذي أسسه زوجان سابقان شجعوا الزوار على التبرع بأغراض ذات الصلة بعلاقاتهم الرومانسية الفاشلة.