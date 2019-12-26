متحف مخصص لتجارب ما بعد الثمالة في كرواتيا.. ما قصته؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سمعت من قبل عن متحف مخصص لتجارب ما بعد الثمالة؟ لا يمكن، إذ افتتح مؤخراً أول متحف لتجارب ما بعد الثمالة في العالم بمدينة زغرب، عاصمة كرواتيا، فما هي قصته؟
وبدأت فكرة متحف "Museum of Hangovers" عندما كان طالب جامعي في زغرب، يدعى رينو دوبوكوفيتش، يتناول المشروبات الكحولية مع أصدقائه وكانوا يتشاركون تجاربهم الطريفة لما بعد الثمالة.
وحينها خطرت لدوبوكوفيتش فكرة عرض مجموعة تضم الأغراض المذكورة بتجارب ما بعد الثمالة.
وبعد مرور 6 أشهر، وفي المبنى المجاور لمكان الليلة التي قضاها مع إصدقائه، أصبح متحف "Museum of Hangovers" واقعاً.
وتشمل المعارض قسما يضم أغراضا عثر عليها أشخاص لأسباب غير مفهومة في صباح اليوم التالي بعد قضاء ليلة من الإفراط في الشرب، وغرفة تُمكّن الزوار من اختبار ردود أفعالهم بعد ارتداء "نظارات البيرة"، بالإضافة إلى قسم تفاعلي يمكنهم من خلاله تبادل أفضل تجارب ما بعد الثمالة وأسوأها.
ويوفر متجر الهدايا لدى المتحف أغراض مبتكرة تتعلق بتجارب تناول المشروبات الكحولية، مثل نسخة لعبة الألواح، بنك الحظ، "Monopoly"، مخصصة للثمالى، وتدعى"Drunkopoly"، كما يوفر الأنشطة التي يمكن ممارستها في الحانات، مثل لعبة رمي السهام المريشة.
ويقول دوبوكوفيتش، وهو من جزيرة هفار ويدرس علوم الحاسوب، لـCNN، إن المتحف لا يهدف إلى تمجيد الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، إنما يعد بمثابة تمثيل مادي للمحادثات التي أجراها مع أصدقائه، حيث يستطيع الجميع مشاركة قصصهم والتعرف إلى أشخاص جدد من خلال تجاربهم السابقة.
ويضيف دوبوكوفيتش أنه في المستقبل، يريد أن يجعل الأشخاص يدركون الجوانب السيئة المتعلقة بتناول الكحول.
ويشير دوبوكوفيتش إلى أن مفهوم المتحف، والذي افتتح في بداية شهر ديسمبر/ كانون الجاري، لا يزال تحت الاختبار، ونظراً لردود الأفعال الإجابية حتى الآن، فإنه يأمل أن يتمكن من تأمين تمويل إضافي لتحويل متحف "Museum of Hangovers" إلى مؤسسة دائمة أكبر.
والجدير بالذكر أن هذا المتحف ليس أول متحف غريب يفتتح في مدينة زغرب، وفي عام 2010، رحبت العاصمة الكرواتية بمتحف العلاقات المكسورة، "Museum of Broken Relationships"، والذي أسسه زوجان سابقان شجعوا الزوار على التبرع بأغراض ذات الصلة بعلاقاتهم الرومانسية الفاشلة.