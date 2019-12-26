دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد مشهد فوران ينابيع المياه الساخنة أحد المشاهد الطبيعية الرائعة، إذ تطلق الأرض من جوفها أبخرة المياه التي تصل إلى مئات الأمتار نحو السماء، وفي هذا العام، سجل الينبوع الساخن Steamboat، وهو أطول ينبوع نشط في العالم، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد مرات فورانه.

وفار الينبوع الأطول في العالم والواقع بمتنزه "يلوستون" الوطني في الولايات المتحدة 47 مرة هذا العام، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 2018.



وحطم الينبوع الساخن المعروف باسم Steamboat، والذي يطلق المياه خلال أقصى فورانه إلى ارتفاع يتجاوز 300 قدم في الهواء، رقما قياسياً في أغسطس/ آب عندما فار للمرة الـ33. ومنذ ذلك الحين، فار الينبوع الساخن 14 مرة أخرى، ليصل إجمالي عدد فورانه لهذا العام إلى 47 مرة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكما هو الحال مع معظم الينابيع الساخنة، فإن مواعيد فوران Steamboat غير متوقعة، ولكن تعد هذه الطفرة الأخيرة في عدد مرات فورانه مثيرة للاهتمام، إذ أنه حتى عام 2018، كان الينبوع في معظم الوقت هادئاً لمدة 15 عامًا تقريباً.

وقد سبق وأن وقعت هذه الفترات من الفوران من قبل، وشهد Steamboat ازدياداً في عدد مرات فورانه

في الستينيات بعد أن ظل خاملًا لمدة 50 عامًا، كما شهد أيضاً ازدياداً مماثلاً في الثمانينيات.

ولا يستطيع العلماء التأكد من السبب وراء الزيادة الأخيرة في نشاط الينبوع الساخن.

وذكر الباحث المسؤول عن مرصد يلوستون بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مايكل بولند، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـCNN، في وقت سابق، أن فوران الينابيع الساخنة تكون عشوائية وتتعرض لمراحل متغيره من نشاط الفوران، مؤكدًا أن ذلك "لا يدعو للقلق".

لحظة فوران ينبوع "Steamboat" في مارس/آذار عام 2018

وفي شهر يوليو/تموز، أشار بولند إلى أن هناك عدد من الاحتمالات لفوران Steamboat بشكل متكرر، الأول هو أن عدة سنوات من الثلوج الكثيفة في يلوستون خلقت المزيد من المياه الجوفية للينابيع الساخنة، لذلك يبدأ Steamboat بالفوران بشكل متكرر عندما يكون ذوبان الثلوج في ذروته.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن ظاهرة الفوران مرتبطة بنشاط الزلازل، لكن بولند أوضح أن زوار المتنزه الوطني ليس لديهم ما يدعو للقلق بشأنه، إذ لا تعكس طفرات Steamboat المتكررة أي تغييرات في النظام البركاني لدى متنزه "يلوستون".

ويعد منتزه يلوستون الوطني موطناً لنحو 10 آلاف ظاهرة حرارية مائية، بما في ذلك الينابيع الساخنة، وعيون المياه الحارة، والحمامات الطينية، بحسب ما قاله المتنزه الوطني. كما يضم المنتزه نحو 500 ينبوع ساخن وأكبر تجمع للينابيع الساخنة النشطة في العالم.

وقال بولند إن النشاط الأخير يقوم بعمل رائع في التأكيد على جانب معين من جوانب منتزه "يلوستون"، وهو أنه مكان ديناميكي.