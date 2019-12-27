نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لوحة بديعة من الغيوم الكثيفة في سماء السعودية، تُحيط بمجموعة من الشباب، يجلسون حول مدفأة النار، التي تخلق أجواء ذات رونق خاص من الراحة والدفء.

صورة ستجعلك أسيراً لجمال سحبها الخلّاب، مما يدفعك للتمعن بتفاصيلها الدقيقة والعفوية، إلى درجة أنك قد تشكك في حقيقة الصورة، كما فعل بعض متابعي المصور السعودي، محمد الهذلي.

بعد أن وجد الهذلي مجموعة من الشباب يجلسون على قمة أحد جبال السعودية، وبالتحديد مرتفعات الهدا غرب البلاد، قرر انتهاز فرصة التقاط هذا المشهد الذي قد يندر وقوعه.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور السعودي: "طلبت من الشباب عدم التحرك لمدة 15 ثانية، وهي مدة سرعة الغالق بالكاميرا، لأن الحركة يمكن تؤثر على التصوير الليلي".

وكانت الصورة قد نالت إعجاب العديد من الأشخاص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد على موقع "تويتر"، إذ حصدت الصورة ما يزيد عن 3 ملايين و600 ألف مشاهدة.

ورغم أنها صورة واحدة التقطت خلال 15 ثانية فقط، ولكن هذا لا يعني أن محمد الهذلي لم يمر بأي تحديات، فكانت أبرزها برودة الطقس، على حد قوله.

وفي المستقبل القريب، يسعى المصور السعودي إلى إقامة معرض فوتوغرافي، يضم جميع الصور الطبيعية التي وثقها محمد الهذلي بعدسة كاميرته، بالمملكة العربية السعودية.