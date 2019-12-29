من الفرن إلى مائدتك مباشرة.. وراء كواليس تحضير خبز التنور الأشهر بأذربيجان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خبز التنور من أشهر أنواع الخبز في أذربيجان، إذ يتناوله الأذربيجانيون طوال اليوم، من الصباح إلى المساء. وإليك كواليس صناعة هذا الخبز الشهي في فرن تنور تقليدي، إضافةً إلى لحم الضأن المتبل الذي يستمد طعمه الفريد عبر تحضيره على الفحم في الفرن ذاته!
إذا كنت في منزلٍ أذربيجاني، ستلاحظ وجود عنصر هام لا تخلو منه مائدة الطعام في أي وقت من اليوم، وهو خبز التنور.
وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أكّد المدير العام للمطعم الأذربيجاني التقليدي "Baku Café" في دبي، موسى صادقوف، على حب الأذربيجانيون لهذا الخبز قائلاً: "يتناول الأذربيجانيون خبز التنور طوال اليوم، لوجبة الإفطار، والغداء، العشاء".
وعندما تتبع رائحة الخبز الشهي في المطعم، سوف ينتهي بك في مطبخ المطعم الذي يحتضن الأفران التقليدية التي تُستخدم لصناعة هذا النوع من الخبز، والفرن عبارة عن وعاء طيني يحتوي على الفحم.
ويقف بجوار الفرن طاهي يراقب العجين بعد لصقه على جدار الفرن من الداخل، ليزيله بعد أن يتحول إلى قرص منفوخ ذهبي وساخن. ووفقاً لصادقوف، يجب أن يكون الخبز "طازجاً وساخناً أيضاً".
ولذلك، يُعد فرن التنور والفحم عاملان أساسيان لتحضير هذا الخبز التقليدي.
وإن فرن التنور متعدد الاستعمالات، إذ يتم استخدامه لتحضير بعض من أطباق اللحوم، مثل لحم الضأن المتبل.
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سنتحفكم اليوم بطبق العشاء المميز المكون من لحم الضأن المتبل بصلصته الشهيَّة والمطهو في فرن التنور. للتلذذ بالطعم الأروع، نوصيكم بإضافة صلصة نارشاراب! طعامًا هنيئًا! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tonight the juicy lamb in the tandoor is waiting you for the dinner. We recommend the narsharab to the dish! Bon appetit! #dubai #mydubai #dxb #dubailife #uae #dubaistyle #dubaitag #dubaifood #dubaieats #dubaicity #beatgroup #beatgroupdxb #bakucafedxb #citywalk #citywalkdubai @beatgroup @citywalkdubai @bakucafe
وتتميز اللحوم التي تُطهى داخل هذا الفرن بكونها ذات مذاق مدخن بفضل الفحم، كما أنه يساعد في إبراز الطعم الحقيقي للحم، وفقاً لما قاله صادقوف.