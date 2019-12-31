الخطوط الجوية اليابانية تقدم 50 ألف تذكرة مجانية.. تعرف على الشروط

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2019

بين النيران والشلالات.. تعرف إلى "أكثر الرهبان قوة" باليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمنح الخطوط الجوية اليابانية 50 ألف تذكرة سفر مجانية ذهاباً وإياباً للسائحين في الصيف المقبل، ولكن هناك شرط.

ويهدف هذا الأمر إلى تشجيع السياح على رؤية الأماكن التي تحظلى بزيارات أقل أقل في اليابان، وربما إزاحة بعض الضغوط عن طوكيو بين 1 يوليو/تموز، و30 سبتمبر/أيلول من العام المقبل عندما تستضيف العاصمة الألعاب الأوليمبية الصيفية.

ومع ذلك، من أجل الفوز بتذاكر مجانية، يجب أن يشترك المسافرون من خارج اليابان في برنامج Mileage Bank المسافر المتكرر الخاصة بالخطوط الجوية الناقلة.

وإضافةً إلى ذلك، فإنك لن تعرف وجهتك حتّى بعد أيام قليلة من تقديمك للطلب.

وستوصي شركة الطيران بـ4 وجهات محلية للاختيار بينها، وهم يستطيعون الإقلاع من مطار هانيدا في طوكيو، أو مطاري إيتامي وكانساي في أوساكا.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الذين يرغبون في السفر معاً تقديم الطلب كمجموعة تصل إلى 4 أشخاص كحد أقصى، وسيتلقى المتقدمون النتيجة في غضون 3 أيام من تقديم الطلب.

وسوف تُقام الألعاب في الفترة بين 24 يوليو/تموز إلى 9 أغسطس/آب في عام 2020.

وتنتهي الألعاب الباراليمبية التي تتبعها في 6 سبتمبر/أيلول.

وتتوقع الحكومة اليابانية أن تجلب الألعاب الأوليمبية الصيفية نحو 10 ملايين زائر إضافي إلى البلاد في عام 2020.

وزاد عدد السياح الأجانب السنوي إلى اليابان إلى 3 أضعاف بين عامي 2013 و2018.

وسيتم إصدار المزيد من التفاصيل حول التذاكر في بداية يناير/كانون الثاني، وسيتم فتح أبواب المشاركة في أواخر فبراير/شباط. وستكون الطلبات بحسب الأسبقية.

وتجري حالياً الاستعدادات النهائية للأوليمبياد، إذ افتتح الاستاد الوطني الجديد في طوكيو، والذي يُعد المكان الرئيسي للألعاب، في 21 ديسمبر/كانون الأول، وذلك في حفل يحضر عدد من نجوم الألعاب الأوليمبية في مقدمتهم العدّاء الجامايكي الحائز على 8 ميداليات ذهبية، يوسين بولت.