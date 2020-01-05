نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في يوم الخميس، أصدرت شركة تحليل بيانات السفر "Cirium" تقريرها السنوي بعنوان " On-Time Performance Review"، وسمّت فيها شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" بأفضل شركة خطوط جوية رئيسية التزاماً بالمواعيد، بينما سُمي مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو بأكثر مطار التزاماً بالمواعيد في العالم.

وبعد ذلك، أطلقت شركة تحليل البيانات المنافسة "OAG" تقريرها الخاص بعنوان "Punctuality League 2020"، وأعلنت فيها أن شركة الطيران الإندونيسية "جارودا إندونيسيا" هي الأكثر التزاماً بالمواعيد في العالم.

وفي المقابل، ذكرت الشركة أيضاً أن "إيروفلوت" هي أكثر شركة طيران ضخمة التزاماً بالمواعيد في أوروبا، بينما يُعد "مطار شيريميتيفو الدولي" أكثر المطارات الضخمة التزاماً بالمواعيد في العالم.

ولكن ما سبب هذه الاختلافات؟ وما الفرق بين مطار ضخم ومطار صغير؟

أعلنت "OAG" أن شركة الطيران الإندونيسية "جارودا إندونيسيا" هي الأكثر التزاماً بالمواعيد في العالم.

وقام المحللان بحساب نتائجهما باستخدام مصادر بيانات متشابهة، إذ تقوم "Cirium" بتتبع 100 ألف رحلة يومياً، بينما تستند "OAG" إلى 57.5 مليون سجل للرحلات الجوية باستخدام بيانات عام كامل من 2019.

ومع ذلك، فهما يختلفان في تصنيفهما.

وكلما زاد حجم المطار، وازداد ازدحام خطوط الطيران، تزيد المسافات والتحديات، ويأخذ المحللان ذلك في عين الاعتبار عند تقييم أداء شركات الطيران والمطارات.

وذكرت "Cirium" في تقريرها: "لا تحصل الخطوط الجوية دائماً على التقدير الذي تستحقه لتقديم مثل هذا المنتج المعقد".

مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو.

ومن السهل للمطارات التي تحتضن أقل من 5 مليون مقعد مغادر في العام، مثل مطار "مينسك" الذي يتصدر لائحة أفضل مطار صغير في العالم في تقرير "OAG"، ضمان مغادرة 92.6% من رحلاتها في غضون 15دقيقة من الموعد المحدد، بالمقارنة مع مطار ضخم يتعامل مع أكثر من 30 مليون مقعد مغادر.

يمكن أن يُنسب الأداء الممتاز لمطار "شيريميتيفو"، الذي يتعامل مع أكثر من 300 رحلة في اليوم، بشكل جزئي إلى المدرج الثالث الجديد الذي زاد من سعته.

وعلّق كبير المحللين في "OAG"، جون غرانت، في بيان صحفي عن كونه عاماً مثيراً للإعجاب فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد، فقال: "إن السوق العالمي يقترب من الذروة".

وأضاف غرانت أنه تقود هذا التصاعد خطوط جوية ضخمة مثل "إيروفلوت"، و"دلتا"، و"إير فرانس".

أكثر الخطوط الجوية والمطارات التزاماً بالمواعيد، وفقاً لـ"Cirium"

مجموعة خطوط لاتام الجوية.

أكثر شركات الطيران العالمية الرئيسية التزاماً بالوقت:

خطوط "إيروفلوت" الجوية (86.68% من رحلاتها في الوقت المحدد) خطوط "أول نيبون" الجوية (86.26%) خطوط "دلتا" الجوية (85.69%)

أكثر المطارات التزاماً بالوقت:

كان مطار "شيريميتيفو" (SVO) في موسكو أكثر مطار في العالم التزاماً بالوقت عالمياً، وبين المطارات الكبيرة الحجم (95.01%)

كان مطار "كاوشيونغ" (KHH) الدولي في تايوان أكثر المطارات متوسطة الحجم التزاماً بالمواعيد (93.32%)

كان مطار "كوه ساموي" (USM) أكثر مطار صغير التزاماً بالوقت (95.08%)

أكثر الخطوط الجوية والمطارات التزاماً بالمواعيد، وفقاً لـ"OAG"

خطوط "كوبا" الجوية.

أفضل 5 شركات طيران:

"جارودا إندونيسيا" (95.01%). أفضل خط جوي رئيسي في العالم، وأفضل خط جوي في آسيا والمحيط الهادئ خطوط "كوبا" الجوية (92.01%). أفضل خط جوي في أمريكا اللاتينية خطوط "سكايمارك" الجوية (90.12%). أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم خطوط هاواي الجوية (87.4%) أفضل شركة طيران في أمريكا الشمالية مجموعة خطوط "لاتام" الجوية (86.41%) أفضل شركة طيران ضخمة في العالم

أكثر المطارات التزاماً بالوقت: