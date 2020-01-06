"زهرة الوحش"...العثور على أكبر زهرة بالعالم في إندونيسيا

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- عادةً ما يشار إلى نوع زهرة رافليسيا باسم "زهرة الوحش"، بسبب خصائصها الطفيلية ورائحتها الكريهة، وربما وجد المسؤولون عن الحياة البرية في إندونيسيا أكثر زهرة وحشية من هذا النوع.

قد تكون زهرة رافليسيا التي تنمو في غابة وسط جزيرة سومطرة هي أكبر زهرة مسجلة على الإطلاق وفقاً لمسؤولي الحياة البرية في إندونيسيا، ويبلغ قطرها نحو 1.2 متر

ويبلغ قُطر زهرة رافليسيا، التي ازدهرت مؤخراً في إحدى غابات جزيرة سومطرة الإندونيسية، نحو 1.2 متر، مما يجعلها أكبر زهرة سُجلت على الإطلاق، بحسب مركز حفظ الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.

ومن الغريب أن هذا هو الموقع ذاته الذي أنتج أكبر زهرة رافليسيا تم تسجيلها على الإطلاق في عام 2017، ولكن تفوق زهرة الوحش حجم سابقتها بـ4 بوصات.

وليس لدى زهرة رافليسيا أي جذور أو أوراق، فهي نبات طفيلي، وتتغذى على النباتات المضيفة للعيش، من خلال امتصاص الماء والمغذيات، وتصبح مرئية فقط عندما تزهر من خلال النبات المضيف لتكشف عن أزهارها.

وينبعث من الفم المفتوح للزهرة رائحة كريهة تشبه رائحة اللحوم المتعفنة، مما يكسبها لقب "زهرة الجثة". وتجذب تلك الرائحة الحشرات التي تقوم بعملية تلقيح للزهرة.

ولكن على الرغم من ضخامة حجمها، فإن حياة زهرة رافليسيا تعد قصيرة للغاية، إذ يظل فمها مفتوحاً لمدة أسبوعٍ فقط قبل أن تتعفن وتموت، وبالتالي فإن أكبر زهرة على وجه الأرض تزهر في الوقت الضائع.