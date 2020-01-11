احتفال "تشونيون" بالصين.. بداية أكبر هجرة بشرية في العالم

بالصين.. قد تمر بين السحب أولاً قبل الوصول إلى هذه الأعجوبة

بعيداً عن سورها العظيم.. إليك أعجوبة معمارية أخرى من الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يُزال العام القمري الجديد بعد أسبوعين، ومع ذلك، فإن الصين بدأت الاستعداد لهذه المناسبة التي تتميز بمقياسها الكبير.

وتُعد مناسبة "تشونيون" أكبر هجرة بشرية على كوكب الأرض، وهي عبارة عن فترة تستمر لـ40 يوماً يعود فيها الصينيون إلى موطنهم للاحتفال بعيد ربيع السنة القمرية الجديدة مع عائلاتهم.

وبدأ هذا الاحتفال بشكل رسمي في 10 يناير/كانون الثاني، وسيستمر إلى 18 فبراير/شباط.

فترة أكثر ازدحاماً من المعتاد

مسافرون ينتظرون القطارات خارج مدخل محطة سكة حديد بكين في العاصمة الصينية في 10 يناير/كانون الثاني في عام 2020.

ويصادف العام القمري الجديد يوم 25 يناير/كانون الثاني، وهو أبكر عام قمري جديد منذ عام 2012.

ويعني هذا أن الازدحام الذي يأتي مع عيد الربيع، أي عندما يباشر الموظفين رحلاتهم إلى بلادهم، سيتداخل مع وقت الذروة للفترة التي يبدأ فيها الطلبة العطلات الشتوية.

ويفرض ذلك المزيد من الضغوط على البنية التحتية للبلاد.

ومن المتوقع أن يتم القيام بـ3 مليارات رحلة خلال فترة مناسبة "تشونيون" في عام 2020، ويُعد ذلك زيادة طفيفة عن عدد رحلات العام الماضي الذي وصل إلى 2.99 مليار رحلة.

وقامت الصين بالتخطيط لمواجهة الأمر مسبقاً.

المزيد من السكك الحديدية، والمزيد من الطرق

وتمتلك الصين بالفعل أكبر شبكة سكك حديدية في العالم، إذ شيّدت البلاد حوالي 8 آلاف و489 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية الجديدة في عام 2019، والتي تتضمن سكة حديدية عالية السرعة طولها 5 آلاف و474 كيلومتر.

ويُعد خط "بكين-تشانغجياكو"، الذي يتميز بقطارات الرصاصة التي تعمل بدون سائق، وخط "تشنغدو-غوييانغ" عالي السرعة، من الإضافات التي ستخفف من حركة المرور في الطرق التي عادةً ما تكون مزدحمة في المناطق الغربية في الصين.

تسريع حركة المرور بواسطة التكنولوجيا

وتلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في التخفيف من الازدحام في محطات القطار، والطرق السريعة، والمطارات.

وتم تركيب أكثر من ألف محطة قطار مع أنظمة تسجيل تذاكر إلكترونية في البلاد، وذلك من أجل تسريع إجراءات إصدار التذاكر.

وشهد العام الماضي أيضاً افتتاح مطار "داشينغ" الدولي الجديد في بكين.

وقدرت إدارة الطيران المدني في الصين أن المطار الجديد بالعاصمة سينقل 190 مليون مسافر خلال فترة العام القمري الجديد، مع زيادة في عدد الرحلات الجوية بنسبة 15% عن المعتاد.

وإضافةً إلى التكنولوجيا المتقدمة للمساعدة في الطيران في حال انخفاض مستوى الرؤية، من أجل التقليل من فرص تأخر الرحلات أثناء الظروف الجوية السيئة، اعتمد مطار "داشينغ" أيضاً على تقنيات التعرف على الوجه، والتقنيات الآلية لزيادة الكفاءة.