"سرّان" من أبرز ما يميز جامع الشيخ زايد بأبوظبي..ما هما؟

من الأيدي الخفية التي تعمل على تريم أكبر سجادة في العالم في جامع الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشتهر جامع الشيخ زايد الكبير، في أبوظبي، بتصاميمه وهندسته المعمارية المميزة. وتعمل مجموعة "خفية"، من العمال بشكل مستمر ودوري للحفاظ على هيئته.

ويتضمن الجامع 82 قبة بأحجام مختلفة، وأحواض مائية عاكسة. ولكن سجادة المسجد، والثريات في قاعة الصلاة الرئيسية، تتمتع بمكانتها الخاصة، إذ تعتبر السجادة الأعجمية، الأكبر في العالم، حيث تغطي مساحة أكثر من 5 آلاف متر مربع وعمل عليها حوالي 2300 حرفي في عام 2007.

ويتم الحفاظ على السجادة الضخمة من خلال عمليات إعادة التحريك والغسيل والحياكة، ويعمل عليها حوالي 15 عاملاً.

أما الثريات فيتضمن الجامع أكبر ثرية، حيث يبلغ عدد قطع الكريستال في الثريات بشكل عام 40 مليون قطعة، بينما تزن الثريا الكبرى في المسجد 12 طناً. وفيما يتعلق بعمليات الترميم والصيانة المتصلة بها، فيتم إنزال أحد السلالم اللولبية من داخل الثريا، ويصل عدد العمال المسؤولين عن هذه العملية إلى 12 شخصاً.