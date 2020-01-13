دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، قام رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، باستكشاف الثقافة السعودية في مخيم شتوي في محافظة العلا التاريخية.

ووصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت كجزء من رحلة مدتها 5 أيام إلى الشرق الأوسط أملاً في التخفيف من التوترات الإقليمية المتزايدة.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الوزراء الياباني، يوم الأحد، كما أنه عقد جلسة مباحثات رسمية مع آبي تم خلالها استعراض العلاقة بين البلدين، إضافةً إلى آفاق التعاون بينهما وفقاً للرؤية السعودية اليابانية 2030، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي اليوم ذاته، التقى آبي بولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في محافظة العلا التاريخية.

وبين أجواء سعودية تقليدية في مخيم شتوي، تبادل الاثنان الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين السعودية واليابان، وخصوصاً فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية،حسب ما ذكرته الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى اطلاع رئيس الوزراء الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة خلال جلسته في "بيت الشعر"، وذلك بعد أن رحبت به الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي فور وصوله إلى المخيم.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني قام أيضاً بزيارة إلى مدائن صالح، وهو موقع مدرج ضمن قائمة "اليونيسكو" للتراث العالمي.

وفي اليوم ذاته، قامت زوجة رئيس الوزراء الياباني، أكييه آبي، بزيارة جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

وظهرت آبي وهي ترتدي ملابس محتشمة وطويلة، إضافةً غلى غطاء للرأس.

زوجة رئيس الوزراء الياباني، أكييه آبي، خلال زيارتها لجمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

وخلال زيارتها، تجولت آبي مع الوفد المرافق لها حول الأقسام المتخصصة في الجمعية، كما أنها اطلعت أيضاً على خدمات القسم التعليمي والطبي، والتجهيزات الحديثة التي أُدرجت ضمن خطط الجمعية للارتقاء بكافة البرامج المقدمة للأطفال المعوقين.

أكييه آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني، في السعودية.

ومن الجدير بالذكر، أن الوجهة التالية لرئيس الوزراء الياباني هي دولة الإمارات العربية المتحدة.