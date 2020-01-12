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نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العديد من السعوديون مشاهد ساحرة وخلابة للمملكة العربية السعودية، وهي مغطاة بطبقة من الثلوج البيضاء على موقع "تويتر".

وشهدت الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية فجر الجمعة "موجة قطبية" أدت إلى تساقط كميات من الثلوج، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتناقل العديد من مستخدمي موقع "تويتر" صوراً ومقاطع فيديو تبين كمية الثلوج التي تساقطت على أراضي المملكة لتكون مشاهد فريدة وساحرة بالوقت ذاته.

وتُظهر بعض الصور الإبل وهي تقف فوق أراضي ناصعة البياض، مع كون بعضها مغطاة بالثلوج المتساقطة.

وفي صور أخرى، تستمتع بعض العائلات بهذه المناظر غير المألوفة، وذلك عن طريق صنع رجل الثلج.

وفي يوم الجمعة، كانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قد توقعت تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق مثل تبوك، والمدينة المنورة، والجوف، وغيرها.

كما أضافت الوكالة عدم استبعاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك.