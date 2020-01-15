لقطات سرية تكشف عن حياة الحيوانات البرية اليومية

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تتساءل كيف تقضي الحيوانات في البرية حياتها اليومية، فيمكنك الآن الوصول إلى ملايين الصور للحياة البرية، التي التُقطت بواسطة مصائد الكاميرا، عبر موقع إلكتروني جديد بالشراكة مع "غوغل".

خنزير بري يتجول بين أدغال مملكة بوتان

وغالباً ما يستخدم الباحثون في هذا المجال مصائد الكاميرا لتصوير حياة الحيوانات عن كثب، وتحتوي هذه الكاميرات الثابتة على جهاز استشعار يتم تشغيله بواسطة الحرارة أو الحركة، مما يتيح للباحثين إمكانية مراقبة الحيوانات دون إزعاجها.

مصيدة كاميرا في إندونيسيا تلتقط صورة مؤثرة لحيوان إنسان الغاب البورنيوي مع صغيره

ويمكن تشغيل مصائد الكاميرا لعدة أشهر، وأحياناً تلتقط مئات الآلاف من الصور. ولكن عادةً ما تكون تلك الصور والمعلومات القيمة متاحةً فقط للباحثين، وفقاً لعالم الأحياء جورج أهومادا من منظمة "كونسرفيشن إنترناشيونال" غير الربحية. لذا بدأ أهومادا في إنشاء منصة عبر الإنترنت تمكن الباحثين من مشاركة صورهم. وفي ديسمبر/كانون الأول أُطلق موقع "Wildlife Insights" كأكبر قاعدة بيانات في العالم لصور مصائد الكاميرات، إذ تضم أكثر من 4.5 مليون صورة.

لقطة للحظة اقتراب حيوان الفهد من مصيدة الكاميرا في محمية Nouragues الطبيعية في فرنسا

ويهدف المشروع، الذي يدعمه الصندوق العالمي للحياة البرية، إلى تشجيع التعاون بين علماء الأحياء ومنظمات الحفاظ على الحياة البرية، ويضع لقطات مصائد الكاميرا في مقدمة جهود الحفظ.

لقطة سرية لحيوان النمر بمنتزه Bardia الوطني في نيبال

بالإضافة إلى إتاحة الصور للباحثين الآخرين، يستخدم الموقع تقنية الذكاء الاصطناعي الذي صممته "غوغل" للتغلب على مشكلة رئيسية في هذه الأنواع من الصور، إذ تنتج مصائد الكاميرا عدداً فلكياً من الصور لتحليلها يدوياً، وفقًا لأهومادا، ويكون العديد منها فارغاً عندما تستجيب الكاميرا لمحيطها وليس للحيوانات البرية، ويعد فرز هذه الصور وحذفها يدوياً مهمة شاقة.

لقطة للزرافات بإقليم زامبيزي في ناميبيا

ولمواجهة تلك المشكلة، بعد أن يقوم الشخص بتحميل اللقطات إلى قاعدة بيانات موقع "Wildlife Insights"، تتحقق أداة للذكاء الصنعي ما إذا كانت الصورة التقطت بواسطة مصائد الكاميرات وتزيل تلقائياً جميع الصور الفارغة، وإذا كانت الصورة لحيوان ما، فستقوم الأداة بتحديد نوعه.

وفي الوقت الحالي، تستطيع تقنية الذكاء الاصطناعي تحديد نحو 450 نوعاً من الحيوانات، ويقول أهومادا إنها ستزيد بمرور الوقت، بينما يتم جمع المزيد من اللقطات من جميع أنحاء العالم.

لقطة لتوقف قطيع غزلان برية لشرب المياه بإقليم زامبيزي في ناميبيا

وبالإضافة إلى جمع الصور ومراجعتها، ستوفر المنصة تحليلات يمكن أن تكشف عن خصائص الأنواع في الأبحاث المختلفة. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات الباحثين على فهم ما إذا كانت أعداد نوع ما من الحيوانات في ازدياد أو في انخفاض.

كما يمكن للموقع في نهاية المطاف جمع اللقطات من جميع أجهزة مصائد الكاميرا لتوفير إحصائيات وبيانات في الوقت الحقيقي حول حالة مجموعات الحيوانات في جميع أنحاء العالم.