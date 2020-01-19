نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن انتشرت ظاهرة "السيلفي" على نطاق واسع في العالم، بات العديد من الأشخاص يبحثون عن الإضاءة والزاوية المناسبة لالتقاط صورهم الخاصة، إلى درجة أن التقاط الصورة المناسبة قد تتطلب منهم ساعات طويلة.

ولكن، قد تبدو هذه الأيام من الماضي بمجرد معرفتك أن مدينة دبي تستضيف أول متحف سيلفي في الإمارات العربية المتحدة، تفتتحه شركة "The Selfie Kingdom" للتصوير الفوتوغرافي.

ويُعاد تصميم الغرف كل عدة أشهر، بهدف توفير تجربة جديدة للزوار، حيث يحتوي المتحف على معارض مثيرة للاهتمام، لمختلف الفنانين والمصممين.

ويحتضن المتحف 12 غرفة بتصاميم تفاعلية مختلفة، تعطي الزوار الحرية الكاملة للإبداع في صورهم، فالجميع مرحب به، الكبار والصغار بالسن.

وستجد نفسك تسقط من ارتفاع شاهق في إحدى المرات، ومرة أخرى تعانق سحب السماء.. ليس ذلك فحسب، وإنما ستنقلك إحدى الغرف إلى عالم الخيال، إذ ستسنح لك فرصة الجلوس على عرش بتصميم ملوكي.

وفي حديث مديرة السعادة ومؤسسة الشركة، رانيا نفاع، مع موقع CNN بالعربية، قالت: "نسعى إلى نشر السعادة وتعزيز الابتكار، كما نهدف للمساهمة أيضاً في رؤية البلاد، لتصبح وجهة سياحية".

وزودت جميع الغرف بمعدات الإضاءة والتصوير، إضافة إلى جهاز تحكم عن بعد لالتقاط صور، دون الحاجة إلى مصور فوتوغرافي. ولكن، يمكنك أيضاً استئجار مصور، من خلال الحجز مقدماً.

ويغادر كل زائر بابتسامة كبيرة على وجهه، إذ يقضي بعض الأشخاص وقتاً أكثر مما يتخيلون، لاستكشاف الزوايا المختلفة في متحف السيلفي.

وسيعمل المتحف على تطوير وتحسين خدماته، بغية تقديم أفضل تجربة ممكنة للزوار، مع أمل توسيع فروعه إلى مناطق مختلفة، سواء قريبة أو بعيدة.