نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد نهر النيل من أهم معالم مصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص، فقد تطورت الحياة والثقافة المصرية على ضفافه منذ آلاف السنين وحتى اليوم. وإذا تواجدت بالقرب منه، فلا يمكنك تفويت فرصة التقاط الصور التذكارية هناك.

وفي هذا المشروع، يهدف المصور المصري أحمد التهامي إلى توثيق التفاعل الاجتماعي بين الأشخاص علی النيل.

باعة غزل البنات تتجول على النيل

ويقوم معظم الأشخاص بالتجول أو الجلوس على المقاعد المطله علی النيل. ويتناولون الحلوی كغزل البنات، و المثلجات، والبطاطا الحلوة، وهناك من يقوم بممارسة الأنشطه المختلفة على النيل، مثل الصيد أو التجديف أو حتى الذهاب في جوله عبر المراكب الشراعية أو الفلوكة المضاءة بالأنوار، أو الجلوس بأحد المطاعم لتمضيه الوقت مع الأصدقاء.

رحلات المراكب النيلية

ومن المتعارف عليه عشق المصريين لنزهات النيل، وعلى صفحة نهر النيل، يمكن رؤية العديد من السفن السياحية الفخمة وهي تشق مياه النيل في رحلاتها نحو الشمال والجنوب.

الملاذ للتأمل

وتكتسب الرحلات على ضفاف النيل شعبية متزايدة لدى السياح، وتتعدد أنواعها ما بين رحلات بسيطة ورحلات تتسم بالفخامة، ورحلات على متن سفينة بخارية ذات عجلات دفع دوارة ورحلات أخرى على ظهر مراكب خشبية عتيقة، وأخرى على سفن عصرية أو فنادق عائمة.

ويقول التهامي إنه يهوى التقاط الصور لنهر النيل والأضواء المنعكسة من المراكب والأبنية المحيطة به.

سائق الكرتة يتحدث مع الركاب

والتقط التهامي الصور التي تخدم فكرة مشروعه بالتجول في المناطق المطلة على نهر النيل مثل جاردن سيتي، وكوبري قصر النيل، والزمالك، و كورنيش ماسبيرو.

ملتقى الأصدقاء

ويرى التهامي أن أجواء التنزه على النيل مبهجه للغاية، إذ تتوفر على ضفتيه العديد من المرافق، مثل المطاعم والمراكب العائمة الفاخرة وحتى البسيطة، وسواء كنت تبحث عن الأجواء الصاخبة أو عن الهدوء أو حتى استنشاق الهواء النقي، فحتماً ستجد المكان الذي يناسبك هناك.

ملتقى العشاق

ويذكر التهامي أغرب المشاهد التي صادفته مثل إقامة حفلات الزفاف على طول النيل بالفرق الموسيقية التي تزف العروسين مع التفاف الأهل والأقارب والأصدقاء من حولهم، فهو بمثابه إقامه زفاف في طريق عام يعج بالماره الذين يشاركونهم بهجه الزفاف، والتقاط الصور معهم وتقديم التهنئة لهم.

مكان مثالي للإفصاح عن الذات

ويقول التهامي إنه يفضل اختيار الأشخاص في مواقف عفويه مميزة مع محاولة عدم وضوح الملامح.

لقطة تبرز أضواء المركبات النيلية الساحرة

ويقوم التهامي بتصوير كادرات واسعه مع خلفية واضحة لأن النيل هو الأساس في الصورة، فتستطيع أن تميز المكان، و ما يحدث من تفاعل بمجرد رويته دون الحاجه إلى تفاصيل.

ملتقى الأصدقاء

وبالنسبة إلى التهامي، تكمن أفضل الأوقات للتنزه على النيل بفصلي الصيف والربيع، إذ تكون الرياح تكون الرياح لطيفة والجو مشمس ومناسب طوال اليوم للقيام بالنزهات.