طرابلس، ساحة التل - شمال لبنان عام ١٩٤٢ أُنشأت "الساعة" (التي تُشير عقاربها حسب الصورة الى التاسعة و عشرين دقيقة) سنة ١٩٠٢، وهي مبنى مرتفع لمسافة تناهز الخمس طبقات كما هو ظاهر للعيان، مع إضافة مقفلة في اعلاه قد تشكل طبقة سادسة. حسب المراجع، فقد بلغت تكلفتها نحو الف وخمسمائة ليرة عثمانية في ذلك الوقت Al Tall Square and its clock (Showing 9:20 am at the time of this photo), Tripoli - North Lebanon 1942