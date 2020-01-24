بمحض الصدفة ..اكتشاف كهف أثري يضم نقوشاً ترجع لـ 10 آلاف عام قبل الميلاد بجنوب سيناء

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العثور على نقوش أثرية يعود تاريخها إلى 10000 عام بجنوب سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، عن انتهاء البعثة الأثرية التابعة لها من توثيق نقوش أثرية ملونة عُثر عليها بكهف أثري يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال مدينة سانت كاترين، ويعود تاريخها إلى نحو 10 آلاف عام قبل الميلاد.

العثور على نقوش أثرية عمرها 10000 عام

نقوش أثرية يعود تاريخها إلى 10 آلاف عام قبل الميلاد

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن الكهف، الذي اكتشف بمحض الصدفة بناء على إخطار أحد مغامري الصحراء بجنوب سيناء، يوجد بمنطقة صعبة التضاريس، تسمى "الزرانيج"، وهو من الحجر الرملي، ويبلغ عمقه حوالى 3 متر، وارتفاعه 3.5، وعرضه 22 مترا، ويعد الكهف الأول من نوعه بمنطقة جنوب سيناء، بحسب البيان الصادر عبر صفحة وزارة السياحة والآثار عبر "فيسبوك".

العثور على نقوش أثرية عمرها 10000 عام

الكهف المكتشف بجنوب سيناء

ويحتوي الكهف المكتشف على العديد من النقوش الملونة، بعضها على سقف الكهف، وبعضها الآخر على الكتل الحجرية المتساقطة على أرضية الكهف، بحسب ما ذكر في البيان. 

كما عثرت البعثة أيضاً داخل الكهف على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات، مما يشير إلى استخدامه كملجأ للبدو والماشية للاحتماء من الأمطار والعواصف والبرد في عصور لاحقة، بحسب ما جاء في البيان.

ومن جانبه يشير مدير عام منطقة آثار شمال سيناء ورئيس البعثة الأثرية، هشام حسين، إلى أن النقوش المكتشفة تصور العديد من المناظر المتنوعة والتي ترجع إلى عصور مختلفة.

العثور على نقوش أثرية عمرها 10000 عام

نقوش محفورة على صخور كهف بجنوب سيناء

وتم تقسيم النقوش إلى عدة مجموعات، المجموعة الأولى مرسومة على أقدم طبقة من سقف الكهف، إذ يمكن تأريخها مبدئياً لفترة من 5 آلاف و500 عام إلى 10 آلاف عام قبل الميلاد، وتتميز باللون الأحمر الداكن، وتجسد مناظر لحيوانات مثل الحمار أو بغل، بحسب البيان.

العثور على نقوش أثرية عمرها 10000 عام

سقف الكهف الأثري

كما تتميز النقوش بالتناسق في رسمة جسم الحيوانات عكس المناظر الأخرى، ويمكن تمييز 5 حيوانات من نفس العصر على السقف في مدخل الكهف، بالإضافة إلى مجموعة من الكفوف الأدمية، والتي تعرف بالـ"Hand prints"، المرسومة على السقف، ومجموعة أخرى على صخرة وسط الكهف.

العثور على نقوش أثرية عمرها 10000 عام

عثر على الكهف بمحض الصدفة عن طريق أحد مغامري الصحراء بجنوب سيناء

أما المجموعة الثانية، يرجح أنها ترجع للعصر النحاسي، وتتميز بمناظر سيدات، إلى جانب مناظر حيوانات، والمجموعة الثالثة والأخيرة، ربما ترجع لعصور ما بعد الميلاد حيث تصور أشخاص بهودج الإبل، وفقاً للبيان.

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العثور على نقوش أثرية عمرها 10000 عام

نقوش ملونة تجسد حيوانات مثل الحمار أو بغل

وأضاف رئيس البعثة أن البعثة سوف تستكمل أعمالها بالمنطقة بالكامل، لافتاً إلى أن البعثة بدأت أعمالها بجنوب سيناء خلال العام الماضي، بحسب البيان.

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