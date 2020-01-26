نشر الأحد ، 26 يناير / كانون الثاني 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في قضاء مناسبة عيد الحب بشكل لا يُنسى؟ قد يكون عيد الحب هذا العام من أهم الأحداث بالنسبة لعشاق الكاتب والشاعر الإنجليزي شكسبير، والرومانسيين اليائسين بشكل عام.

وأعلنت شركة "إير بي إن بي" لتأجير الشقق والفنادق (Airbnb) الثلاثاء أنه سيتم منح ثنائي محظوظ فرصة العمر للمكوث في المبنى التاريخي الذي أصبح رمزاً للشرفة الأيقونية من عمل الكاتب الشهير، "روميو وجولييت".

وأصبح المنزل، الذي يُدعى "The Casa di Giulietta"، معلماً جاذباً بالنسبة لمحبي المسرحية، رغم أن شكسبير لم يصرح عن موقع منزل جولييت بالتحديد.

منزل "The Casa di Giulietta" التاريخي في إيطاليا.

وفي مسرحية الكاتب الإنجليزي من القرن السادس عشر، والتي تأخذ من مدينة فيرونا الإيطالية موقعاً لها، يعترف روميو وجولييت بحبهما لبعضهما البعض عند الشرفة.

وفي كل عام، تصل آلاف الرسائل إلى هذا المنزل بشكلٍ يبقي نادي "Juliet Club" غير الربحي مشغولاً في الرد عليها جميعها.

والآن، توفر شركة شركة "إير بي إن بي" الفرصة لـ"روميو وجولييت" من العصر الحديث بالمكوث ليلة في هذا المبنى التاريخي، والذي يُعتبر كمتحف.

وذكرت الشركة في بيان أن الثنائي سيكون الأول للإقامة في غرفة جولييت منذ عام 1930.

وتتضمن هذه الغرفة، التي تتمتع بطابع العصور الوسطى، على "Letto di Giulietta"، وهو السرير الأصلي الذي ظهر في فيلم فرانكو زيفيريلي من عام 1968، والمقتبس عن قصة "روميو وجولييت" لشكسبير.

وقال المدير العام لشركة "إير بي إن بي" في إيطاليا، جياكومو تروفاتو: "سوف تمنح هذه الإقامة فرصة فريدة لثنائي فقط للاحتفال بحبهما بما قد يكون أكثر منزل رومانسي في تاريخ الأدب".

ويجب على الشركاء الذين يرغبون بأن يكونوا جزءاً من هذا العرض الفريد كتابة رسالة توضح قصة الحب الخاصة بهم، كما يجب عليهم أن يشرحوا سبب كونهم الضيوف المثاليين لقضاء عطلة رومانسية.

وبالإضافةً إلى قضاء ليلة في "غرفة نوم" جولييت، سوف يُمنح الشريكين الفائزين جولة مستوحاة من قصة "روميو وجولييت" حول فيرونا، وجولة خاصة في منزل "Casa di Giulietta".

ويُعد تاريخ 2 فبراير/شباط الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر موقع "إير بي إن بي" في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية.