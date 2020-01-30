تصاميم مقصورات الطائرات بالمستقبل..كيف ستكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من مقصورة مستقبلية مصممة خصيصاً لك إلى مقاعد دوارة ستجعل من مقصورة الدرجة السياحية تجربة أكثر متعة، تشكل قائمة الأسماء المرشحة لجوائز المقصورة الكريستالية لهذا العام، فرصة أمام ابتكارات الطائرات.

أصبحت قائمة الأسماء المرشحة لجوائز المقصورة الكريستالية جاهزة، وتتضمن بعض الأفكار المثيرة للاهتمام لمقصورات شركات الطيران في المستقبل

وقد تقدمت أكثر من 100 مشاركة إلى الجائزة، وتم تقليصها إلى قائمة مختصرة شاملة، مع فئات تتضمن "الترفيه أثناء الطيران والاتصال" و"الرؤى التصورية"، والمقرر الإعلان عنها خلال معرض "Aircraft Interiors Expo 2020"، والذي سيقام في هامبورغ بألمانيا، في مارس/ آذار المقبل.

أفكار مثيرة

صممت شركة Heinkel Group الهندسية مفهوم "Flex Lounge" الذي يوفر تشكيلة مرنة لصفوف المقاعد بمقصورة الدرجة السياحية

وبدأ السعي لتحويل تجربة مقصورة الدرجة السياحية في السنوات الأخيرة، بدءاً من مقعد "Interspace"، لشركة "Universal Movement"، والذي يحتوي على أجنحة قابلة للطي على جانبي المقعد لمزيد من الخصوصية والراحة، إلى نموذج "مقعد الوقوف" غير المحبب لشركة "Aviointeriors"

وتعرض قائمة الأسماء المرشحة لجوائز المقصورة الكريستالية بضعة مفاهيم جذابة ومصممة لمعالجة أزمة الانزعاج من الرحلات الطويلة بمقصورة الدرجة السياحية.

وتقدم شركة "Heinkel Group" الهندسية نموذج "Flex Lounge"، والذي يقترح تشكيلاً مرناً لصفوف المقاعد بمقصورة الدرجة السياحية، والذي سيمكن المضيفات من إعادة ترتيب صفوف المقاعد بحيث يواجه المسافرون بعضهم البعض، مما يتيح تجربة أكثر ألفة للعائلات، أو للأصدقاء، أو حتى لزملاء العمل والذين يسافرون معاً.

تقترح المصممة سيارا كراوفورد، بنموذج "ROW1"، مقعد طائرة يتيح تركيب كرسي متحرك بسلاسة في الصف، مما يوفر تجربة طيران يسهل الوصول إليها.

وفي الوقت ذاته، لاحظت شركة "Adient Aerospace" شعبية مقعد حاجز الطائرة، واعتبرته نقطة انطلاق لتصميمها نموذج "Space For All". وبحسب رؤية الشركة، تشتمل المقاعد الثلاثية في مقدمة الطائرة على آلية للتمدد من الجدار السفلي للحاجز، مما يحول المساحة إلى سرير مسطح على شكل أريكة تتشاركها العائلات.

وتتمثل رؤية المصممة سيارا كراوفورد، بنموذج "ROW1"، في مقعد طائرة يتيح تركيب كرسي متحرك بسلاسة في الصف، مما يوفر تجربة طيران يسهل الوصول إليها.

وليس فقط الركاب من يتم النظر في احتياجاتهم، إذ اقترحت شركة "Collins Aerospace" نموذج مقعد "Zero G" المخصص للمضيفات، كمقعد يوفر الراحة لطاقم المقصورة. ويستطيع المقعد أن يستقر وينزلق لأسفل وقت الإقلاع والهبوط. كما يمكن أيضاً تغير وضعه إلى وضعية أكثر راحة للمضيفات خارج أوقات العمل، للاسترخاء خلال الرحلات الطويلة.

تم اختيار مفهوم شركة إيرباص لمقصورة الجيل التالي، "Airspace Cabin Vision 2030"، ًبفضل "بيئتها المُمكّنة رقمياً ورؤيتها المتقدمة

كما تم اختيار مفهوم شركة "إيرباص" لمقصورة الجيل التالي، "Airspace Cabin Vision 2030"، والذي يوفر تشكيلة مقاعد أكثر مرونة للنوم، والجلوس، بالإضافة إلى "بيئة مُمكّنة رقمياً"، من خلال تجربة "Airspace Connected Experience"، ويتضمن ذلك مقاعد الطائرة مع تفضيلات اختيارية مبرمجة مسبقاً للربط الخلفي، بالإضافة إلى مقصورات الأمتعة العلوية التي تضيء باللونين الأخضر أو ​​الأحمر، اعتماداً على ما إذا كانت ممتلئة.

وتشير شركة "إيرباص" إلى أن هذا ما يريده الركاب من تجربة رحلاتهم الجوية.

تقترح شركة AERQ الألمانية أن مقسم المقصورة يمكن استخدامه أيضاً كشاشة عرض للمعلومات

وتقترح شركة "AERQ" الألمانية أيضاً استخدام التكنولوجيا بطريقة مبتكرة، مما يسمح لمقسمات المقصورة أن تتضاعف كشاشة معلومات "OLED".

وصُمم مفهوم "Flymingo Next" من شركة "Moment" لمساعدة أفراد الطاقم على أداء وظائفهم بكفاءة، ويتضمن تصميم "Moment" أجهزة مدمجة بالمقصورة تسمح للطاقم الجوي بفحص المقاعد، واستخدام خزانة الأمتعة، وتوليف الإجراءات على متن الطائرة.

تصاميم صديقة للبيئة

تم ترشيح شركة PriestmanGoode لمفهوم علبة وجبات، أطلقت عليها اسم Zero، والمصنوعة من مواد صالحة للأكل أو قابلة للتحلل

وتواجه شركات الطيران باستمرار تدقيقاً صارماً بشأن التزامها بالاستدامة، ويسعى بعض المرشحين لـجوائز المقصورة الكريستالية إلى معالجة المسألة البيئية.

لذا قدمت شركة "PriestmanGoode" مفهوم صينية وجبات الطعام، أطلقت عليه اسم "Zero"، يهدف تقليل مقدار الوزن، والنفايات البلاستيكية الناتجة عن خدمة الوجبات على متن الرحلات الجوية.

وعلى الخطى ذاتها، تقترح شركة "Diehl Aviation" مفهوم وحدة إعادة استخدام المياه الرمادية، والتي تستخدم الماء من غسل اليدين في الحوض لشطف المرحاض، وتشير الشركة إلى أن هذا سيوفر 550 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً لطائرة واحدة من طراز بوينج 787.

وسيتم الإعلان عن التصاميم الفائزة في 31 مارس/آذار المقبل.