حين يلتقي عالم اليخوت بعالم الطيران.. ما أبرز مميزات هذه السفينة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي عالم اليخوت الفاخرة بعالم الطيران مع هذه السفينة الفريدة من نوعها، والتي تحمل لمسات من النماذج الجوية والبحرية.

كشفت شركة ”Codecasa“ لبناء السفن الإيطالية عن خطط لبناء يخوت يبلغ ارتفاعها 230 قدماً، والتي تبدو كطائرة جامبو.

تم تصميم يخت ”Codecasa“ من قبل المالك، فولفيا كودكسيا، إذ يستعير بعضاً من مميزات الطائرة وخصائصها. وأخيراً، ستجد يختاً ضخماً بنوافذ مستديرة، وتصميماً أمامياً سيذكرك بقمرة القيادة.

ويطمح كودكسيا إلى تطبيق ”اتجاه جديد في هذا القطاع“ مع السفينة، التي ستضم تراساً شمسياً، وحوض سباحة، وصالة رياضية، وناد شاطئي يتميز بمصعده الخاص. ليس ذلك فحسب، بل هناك أيضاً مهبطاً كبيراً يسع طائرات الهيلوكبتر متوسطة الحجم.

رغم أن المواصفات الفنية والأسعار غير مؤكدة في الوقت الحالي، إلا أنه من المرجح بدء عملية البناء في وقت لاحق من هذا العام.

يعتبر هذا المفهوم غير التقليدي هو الأحدث من بين سلسلة من مشاريع اليخوت الفائقة المبتكرة، التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يواصل المصممون دفع حدود الابتكار قدر المستطاع.

في عام 2019، استعرضت المهندسة البحرية، إيلينا نابي، نموذجًا لسفن هجينة تتحول إلى غواصة، في حين أعلنت شركة Lateral Naval Architects عن خطط لتطوير أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين.