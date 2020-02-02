السياحة في السعودية.. إليكم رأي فتاة أوكرانية وأمريكي وإسباني بالتجربة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر ردود فعل السياح الذين يزورون المملكة وما عبروا عنه بعد خوض هذه التجربة.

جاء ذلك في مقطع نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بتويتر، نقلا عن صفحة "زوروا السعودية" الذي يروج للمملكة كوجهة سياحية في المنطقة والعالم.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت نهاية سبتمبر/ أيلول 2019 عن البدء باعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم، في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجابا.

العميد خالد حمد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، أوضح في مقابلة مع CNN بالعربية أن اختيار الـ51 دولة "كان بموجب المقياس الرئيسي لعدد السياح من تلك الدول، نظرا إلى أن التأشيرة هي تأشيرة سياحية وبالتالي ستستقطب فقط الدول التي لديها العدد الأكبر من السياحة على مستوى العالم ومن ثم سيتم فتح بقية الدول تباعا في المرحلة الثانية والثالثة.."