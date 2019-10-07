دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت المملكة العربية السعودية، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي عن البدء باعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم، في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجابا، ولكن لماذا حُصرت هذه التأشيرة على 51 دولة فقط؟

العميد خالد حمد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، أوضح في مقابلة مع CNN بالعربية أن اختيار الـ51 دولة "كان بموجب المقياس الرئيسي لعدد السياح من تلك الدول، نظرا إلى أن التأشيرة هي تأشيرة سياحية وبالتالي ستستقطب فقط الدول التي لديها العدد الأكبر من السياحة على مستوى العالم ومن ثم سيتم فتح بقية الدول تباعا في المرحلة الثانية والثالثة.."

العميد خالد حمد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية

وتابع الصيخان في المقابلة التي جرت على هامش معرض جايتكس في دبي 2019: "اليوم خصصت لـ51 دولة مقياس دولي وليس مقياس على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد السائحين من هذه الدول وبالتالي تم وضعهم في الخدمة، فقط التمييز الوحيد الذي بينهم وبين البقية هو طريقة استخدام الموقع الالكتروني والحصول على التأشيرة عند الوصول.."

وعن باقي الدول قال العميد الصيخان: "خلال التجربة الأولى بعد مقياس هذه التجربة ونجاحها واستقطاب العدد المتبقي لدينا سننتقل مباشرة إلى المرحلة الأخر وهي السماح لجميع الدول باستخدام هذه الطرق بشروط معينة لم يتم وضعها حتى اللحظة وسيعلن عنها في موقع السياحة خلال الفترة القادمة".

وقال المسؤول السعودي: "تم تدشين التأشيرة السياحية اعتبارا من 27 سبتمبر للسماح لعدد 51 دولة من استخدام الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو الحصول عليها عند الوصول لمطارات السعودية من أي من المطارات بمبلغ يوازي 300 ريال ومدة التأشيرة وصلاحيتها سنة ومدة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية 90 يوم متعددة، ويستطيع الحصول عليها من أي من الطرق واليوم إحدى هذه الطرق هو استخدام جهاز الخدمة الذاتية حيث يستطيع السائح بمجرد وصوله إلى أي من منافذ السعودية أن يتعامل مباشرة مع هذا الجهاز ليتم قراءة جوازه أولا وثم ثانيا أخذ الخصائص الحيوية له ويتم ثالثا استيفاء الرسوم المحددة مع إصدار التأمين المخصص خلال فترة إقامته داخل المملكة العربية السعودية ثم سيصدر له تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر متعددة بموجب الوصل الذي يصدر له في الأخير.."

وأضاف: "يتوجب على السائح فقط الوصول إلى أحد الكاونترات المخصصة للتعامل مع هذه الفئة من الضيوف إلى مملكتنا.. هذه إحدى الطرق، أما الطريق الآخر فهو استخدام الأجهزة الكفية اللوحية الذكية على إنزال نفس البرنامج ليتم استيفاء الرسوم وإصدار التأمين الطبي وإصدار التأشيرة في نفس المواصفات ونفس السمات.."

وأردف: "كان مخصص في البداية عدد 7 منافذ فقط لاستقطاب هذه الفئة من التأشيرات ولكن ولله الحمد وتواكبا وخدمة لجميع ضيوف المملكة العربية السعودية جميع منافذنا السعودية من الفئات المخصصة حسب الشروط والعمر المحدد بالجنسيات المحددة سيتمكنون من استخدام المنافذ السعودية للدخول إلى المملكة العربية السعودية.."