مصر تعلن أول كشف أثري في عام 2020 بمنطقة آثار تونا الجبل في المنيا

الكشف عن قبر غني بالألوان بمصر يعود إلى 4 آلاف عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، عن أول كشف أثري لعام 2020، يشمل 16 مقبرة، وذلك بمنطقة الغريفة التابعة لمنطقة آثار تونا الجبل، بمحافظة المنيا في مصر.

مقابر عائلية تخص كبار كهنة الإله جحوتي

ونجحت البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمة الأشمونين، بحسب البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار، الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

المقابر العائلية تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من إقاليم مصر العليا

وأوضح وزيري أن الموسم الثالث لأعمال البعثة كشف عن 16 مقبرة تتضمن حوالي 20 تابوتاً مختلفة الأشكال والأحجام، من بينها 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات هيروغليفية، و5 توابيت خشبية في حالة جيدة من الحفظ بعضها حفر عليها أسماء أصحابها مثل تابوت "حر"، وتابوت "جحوتي أير دي أس"، وتابوت "حر وجا"، بالإضافة إلي أكثر من 10 آلاف تمثال أوشابتي مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر أغلبها محفور عليها ألقاب المتوفيين.

عثرت البعثة على أكثر من 10 آلاف تمثال أوشابتي مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر

وقد عثرت البعثة أيضاً على أكثر من 700 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد، ومن بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة، وأعمدة الجد رمز المعبود أوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص، منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة"، وتميمة عين الأوجات، وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة.

عثرت البعثة أيضاً على العديد من الأوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام

كما كشفت البعثة عن العديد من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت تستخدم أغلبها للاستخدام الجنائزي وبعضها كان دينوي، وأدوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت مثل الشواكيش الخشبية، والسلال المصنوعة من سعف النخيل، والدرفيل لتحريك الأحجار والتوابيت.

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

وتم اكتشاف 8 مجموعات من الأواني الكانوبية من الحجر الجيري الملون عليها نقوش لصاحبها مرى امون والذي اكتسب لقب مغنى الإله تحوت، بالإضافة إلى مجموعات أخرى مكونة من 4 أواني كانوبية من الألباستر، ومجموعة من العجائن الحجرية بدون نقوش تمثل أبناء حورس الأربعة، بحسب البيان.

كشف الموسم الثالث لأعمال البعثة الأثرية المصرية عن 16 مقبرة بها حوالي 20 تابوت مختلفة الأشكال والأحجام

وأوضح وزيري أن أحد التوابيت الحجرية المكتشفة تخص شخص يدعى "ارت حرو"، والذي لقب بالعديد من الألقاب من أهمها كاهن أوزير ونوت، والمشرف على الضياع، وكاهن حتحور، وهو ابن بسماتيك، الذي اكتسب لقب أمين الخزانة الملكية.

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

أما التابوت الثاني، فهو تابوت حورس، ونقش عليه منظر للإلهة نوت وهي تفرد جناحيها أعلى الصدر، وأسفله نقوش توضح ألقاب المتوفى، وخاصةً لقب أمين الخزانة الملكية، بحسب البيان.

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

كما عثر على تابوت "جد جحوتي أيوف عنخ" من الحجر الجيري المصقول جيداً، والذي يعد من أهم التوابيت المكتشفة هذا الموسم، نظراً للألقاب المدونة على غطاء التابوت، وهي أمين الخزانة الملكية، وحامل أختام مصر السفلى، والسمير الوحيد للملك، وهي تعد من الألقاب التي تطلق على حكام الأقاليم في مصر الوسطى.

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

وبحسب البيان، أكد العناني على أن محافظة المنيا لا زالت منطقة بكر تحمل في جعبتها الكثير من الأسرار، وستستمر أعمال التنقيب الأثري في المنطقة للكشف عن المزيد من أسرارها.

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

ومنذ عام 2018، تم الإعلان عن 4 اكتشافات أثرية جديدة منهم خبيئة للمومياوات، ومجموعة من المقابر بها توابيت وأثاث جنائزي بمنطقة تونا الجبل.

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

ويذكر أن البعثة قد اكتشفت في المواسم السابقة 19 مقبرة تضم 70 تابوتاً حجرياً مختلفة الأحجام والأشكال.