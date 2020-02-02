مصر تعلن أول كشف أثري في عام 2020 بمنطقة آثار تونا الجبل في المنيا

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مصر تعلن أول كشف أثري في عام 2020 بمنطقة آثار تونا الجبل في المنيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، عن أول كشف أثري لعام 2020، يشمل 16 مقبرة، وذلك بمنطقة الغريفة التابعة لمنطقة آثار تونا الجبل، بمحافظة المنيا في مصر.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة آثار تونا الجبل في مصر

مقابر عائلية تخص كبار كهنة الإله جحوتي

ونجحت البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمة الأشمونين، بحسب البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار، الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

المقابر العائلية تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من إقاليم مصر العليا

وأوضح وزيري أن الموسم الثالث لأعمال البعثة كشف عن 16 مقبرة تتضمن حوالي 20 تابوتاً مختلفة الأشكال والأحجام، من بينها 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات هيروغليفية، و5 توابيت خشبية في حالة جيدة من الحفظ بعضها حفر عليها أسماء أصحابها مثل تابوت "حر"، وتابوت "جحوتي أير دي أس"، وتابوت "حر وجا"، بالإضافة إلي أكثر من 10 آلاف تمثال أوشابتي مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر أغلبها محفور عليها ألقاب المتوفيين.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

عثرت البعثة على أكثر من 10 آلاف تمثال أوشابتي مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر

وقد عثرت البعثة أيضاً على أكثر من 700 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد، ومن بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة، وأعمدة الجد رمز المعبود أوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص، منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة"، وتميمة عين الأوجات، وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

عثرت البعثة أيضاً على العديد من الأوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام

كما كشفت البعثة عن العديد من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت تستخدم أغلبها للاستخدام الجنائزي وبعضها كان دينوي، وأدوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت مثل الشواكيش الخشبية، والسلال المصنوعة من سعف النخيل، والدرفيل لتحريك الأحجار والتوابيت.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

وتم اكتشاف 8 مجموعات من الأواني الكانوبية من الحجر الجيري الملون عليها نقوش لصاحبها مرى امون والذي اكتسب لقب مغنى الإله تحوت، بالإضافة إلى مجموعات أخرى مكونة من 4 أواني كانوبية من الألباستر، ومجموعة من العجائن الحجرية بدون نقوش تمثل أبناء حورس الأربعة، بحسب البيان.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

كشف الموسم الثالث لأعمال البعثة الأثرية المصرية عن 16 مقبرة بها حوالي 20 تابوت مختلفة الأشكال والأحجام

وأوضح وزيري أن أحد التوابيت الحجرية المكتشفة تخص شخص يدعى "ارت حرو"، والذي لقب بالعديد من الألقاب من أهمها كاهن أوزير ونوت، والمشرف على الضياع، وكاهن حتحور، وهو ابن بسماتيك، الذي اكتسب لقب أمين الخزانة الملكية.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

أما التابوت الثاني، فهو تابوت حورس، ونقش عليه منظر للإلهة نوت وهي تفرد جناحيها أعلى الصدر، وأسفله نقوش توضح ألقاب المتوفى، وخاصةً لقب أمين الخزانة الملكية، بحسب البيان.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

كما عثر على تابوت "جد جحوتي أيوف عنخ" من الحجر الجيري المصقول جيداً، والذي يعد من أهم التوابيت المكتشفة هذا الموسم، نظراً للألقاب المدونة على غطاء التابوت، وهي أمين الخزانة الملكية، وحامل أختام مصر السفلى، والسمير الوحيد للملك، وهي تعد من الألقاب التي تطلق على حكام الأقاليم في مصر الوسطى.

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

وبحسب البيان، أكد العناني على أن محافظة المنيا لا زالت منطقة بكر تحمل في جعبتها الكثير من الأسرار، وستستمر أعمال التنقيب الأثري في المنطقة للكشف عن المزيد من أسرارها.

 

أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

ومنذ عام 2018، تم الإعلان عن 4 اكتشافات أثرية جديدة منهم خبيئة للمومياوات، ومجموعة من المقابر بها توابيت وأثاث جنائزي بمنطقة تونا الجبل.

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أول كشف أثري لعام 2020 بمنطقة تونا الجبل في المنيا في مصر

داخل المقابر العائلية لكبار كهنة الإله جحوتي بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا

ويذكر أن البعثة قد اكتشفت في المواسم السابقة 19 مقبرة تضم 70 تابوتاً حجرياً مختلفة الأحجام والأشكال.

 

 

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