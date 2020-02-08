قمر الثلج.. العالم يترقب ظهور أول قمر عملاق لعام 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل أنت من محبي علم الفلك وكل ما يتعلق بما في الفضاء؟ إذاً، من المؤكد أنك تعلم عن ظهور "قمر الثلج".

ويُطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم "القمر العملاق"، ما يعني أنه سيكون واحداً من أضخم أقمار عام 2020، وسيبدو كبيراً بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه.

ومع ذلك، يختلف الخبراء حول شروط "القمر العملاق"، وفقاً لمنظمة "EarthSky".

وبينما يرى عالم الفيزياء الفلكية المتقاعد من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والمصور، فريد إسبيناك، أن الحدث يُعتبر "قمرا عملاقا"، إلا أنه يوجد أخرون يجادلون بأنه ليس كذلك.

ويرى عالم الفلك ريتشارد نول أن أول "قمر عملاق" لعام 2020 سيظهر في 9 مارس/آذار.

و"القمر العملاق" عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.

ويُعد هذا القمر مهم لأسباب أخرى أيضاً، وفقاً لـ"ناسا".

ويُشير القمر المكتمل إلى بداية احتفالات تو بيشفات" اليهودية، والتي تُعرف بـ"رأس السنة الجديدة للأشجار".

ويُعد هذا أيضاً أول قمر مكتمل للعام الصيني الجديد، والذي يُشير إلى نهاية احتفالات السنة الصينية الجديدة، ويوم عيد الفانوس الصيني.

ويتزامن القمر أيضاً مع مهرجان بوذي مهم يُدعى "ماغا بوجا" في 9 فبراير/شباط.

ويحتفل هذا المهرجان التجمع العفوي لألف و250 من أتباع بوذا لسماع خطبة الشهيرة التي قام بها.

وسيكون القمر في أشد درجة من الإكتمال في الساعة 2:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية (ET)، وفقاً لـ"ناسا".