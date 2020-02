View this post on Instagram

Al Madam ghost town near by Dubai🇦🇪 Город-призрак Аль-Мадам в окрестностях Дубая ⠀ Cохрани, чтобы не потерять!🙌🏻 ⠀ Как и и просили, буду по-тихоньку рассказывать вам о необычных местах в Арабских Эмиратах😘 ⠀ В нескольких километрах на юго-запад от небольшого городка Аль-Мадам по старой дороге из Дубая в Хатту находится заброшенное поселение. Это место когда-то было домом для людей племени Аль-Кутби, одного из коренных народов в окрестностях Аль-Мадам. По неопределенной причине жители покинули свои жилища около десяти лет назад. Согласно легендам, людей заставили уйти злые духи джиннов🏜 ⠀ Место очень интересное, но с каждым годом его все больше засыпает песком, так что поспешите посмотреть его‼️ ⠀ И конечно же это просто шикарное место для фотосессии, здания из-за жаркого климата отлично сохранились, внутри домов на стенах остались фрески и лепнины. ⠀ Фотосессии в самых необычных местах ОАЭ. Бронируй скорей! ⠀ Photo by @farkhshatov📸 ⠀ 📸Photoshooting in Dubai🔥 Please contact me 📞+971529361507 WhatsApp or Direct ✉️