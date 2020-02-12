في اليابان.. افتتاح أول حمام للكلاب في مطار قريباً

مطار في قلب ألاسكا يحيط به الغروب لساعات طويلة

عربة طعام خارجة عن السيطرة في مطار.. شاهد كيف أوقفوها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام مطار أوساكا الدولي "ITAMI" بتحسين مرافقه، ولكن ليس للمسافرين فقط، بل الكلاب أيضاً.

وسيتم افتتاح منطقة لاستراحة الكلاب ذات مستوى عالمي في مطار أوساكا الدولي "ITAMI" بتاريخ 13 فبراير/شباط، ويتضمن الحمام مكاناً خاصاً للتبول ذاتي التنظيف.

وتتمحور فكرة الحمام حول تمكين الكلاب من قضاء حاجتها قبل الدخول إلى المطار، ما يخفف من الضغط عليها، وعلى مالكيها.

سيتم افتتاح أول حمام للكلاب في مطار باليابان قريباً في مطار أوساكا الدولي "ITAMI".

وتتضمن مطارات يابانية أخرى مثل مطار "ناريتا" في طوكيو مناطق داخلية مخصصة لكلاب الخدمة، ولكن، يقوم مطار أوساكا الدولي بجلب خدماته إلى مستوى آخر من أجل حيوانات الخدمة، والحيوانات الأليفة على حد سواء.

يمكن تقييد الكلاب أو إطلاق سراحها في منطقة الحمام.

وفي حديثها مع CNN، قالت متحدثة باسم مطار "كانساي"، كيه أوجاتا: "لقد تصورنا أن هذه المراحيض المخصصة للكلاب سوف تُستخدم قبل ركوب كلاب الخدمة على متن الطائرة مع مالكيها".

وسوف يكون هذا الحمام المخصص للكلاب مفتوحاً يومياً من الساعة 5:30 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً.

وإضافةً إلى المراحيض، تتواجد هناك مساحة مخصصة من أجل تنزه الكلاب أيضاً، وكراسي مخصصة لأصحاب الكلاب.

ورغم تواجدها في الخارج، إلا أن السقف الذي يتواجد فوق المنطقة يجعل الحمام ملائماً لمختلف أنواع الطقس.

ويتواجد في المطار أيضاً مرفق آخر مخصص للكلاب، وهو مخصص لكلاب الخدمة بالتحديد، وهو يتضمن نظام اتصال داخلي مفيد.

ويستطيع أصحاب الكلاب، الذين يشعرون بالقلق تجاه عدم تمكن حيواناتهم من التحمل في حال حدوث تأخير في رحلتهم، الاسترخاء.

وصُنف مطار أوساكا الدولي بأكثر مطار التزاماً بالمواعيد في عام 2019.