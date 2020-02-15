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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد قدرتنا على السفر عبر الجو من مكان إلى آخر حول العالم معجزة علمية، ومع ذلك، لا يعني الأمر أن الطائرات توفر تجربة رائعة في الوقت ذاته.

وعلى متن الطائرات، نكون عادةً عالقين في مقاعد صغيرة، ومنزعجون بسبب عدم توفير بعض خطوط الطيران محطات لشحن الأجهزة العديدة التي نحملها.

وفي الوقت ذاته، نحن خائفون وخصوصاً بعد تحطم طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس".

ولذلك، تحدثت CNN مع خبراء في لمعرفة أحلامهم وأمنياتهم فيها يتعلق بالطيران، وإليك 9 منها:

السماح للمرضى بالبقاء في منازلهم

سيكون المسافرين المرضى أكثر استعداداً للبقاء في المنزل في حال خفض رسوم تغيير التذاكر التي تكون باهظة.

وفي الوقت الذي تتنقل فيها الفيروسات بشكل أسرع من البشر أنفسهم، يجب أن تسمح شركات الطيران الأشخاص المرضى بالفعل بتغيير خطط رحلاتهم، وذلك كي لا يصيبوا الركاب الآخرين بالعدوى، ولكي لا تسوء حالة الركاب المرضى بالفعل، وفقاً لما قاله جوني ديسكالا الذي يمتلك مدونة سفر. وقام ديسكالا بإلغاء رحلته حول العالم بسبب تفشّي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف ديسكالا أن المرضى سيكونون أكثر استعداداً للبقاء في المنزل إذا خفّضت شركات الطيران الرسوم الباهظة لتغيير تذاكر الطيران.

إضافة المزيد من الرحلات الجوية إلى المدن الصغيرة

ومع أن خدمات الطيران لا تضمن النمو الإقتصادي، إلا أن "نقص الخدمة قد يعوق قدرة مدينة على جذب أعمال تجارية جديدة"، حسب ما قالت مؤرخة في مجال الطيران في جامعة "دايتون" في أوهايو بالولايات المتحدة، جانيت بيدناريك.

وأشادت بيدناريك بمؤسس خطوط "جيت بلو" الجوية، ديفيد نيلمان، بسبب رغبته في خدمة المدن الأصغر حجماً عبر شركته الجديدة، وهي خطوط "بريز" الجوية.

تحسين الفحص الأمني في المطار

يرغب معظم الأشخاص بتجربة أفضل عندما يأتي الأمر للفحص الأمني في المطار.

ويرغب معظم الأشخاص بتجربة أفضل عندما يأتي الأمر للفحص الأمني في المطار.

وقالت بينيت ويلسون، والتي تعمل كمحررة في موقع "The Points Guy" للسفر، "أرغب في رؤية المزيد من التكنولوجيا، مثل الصناديق الآلية، من أجل الحفاظ على تقدم خطوط الانتظار، والتخلص من عامل المشقة".

جعل المطارات أكثر راحة وهدوءاً

وأما بيتر ساساكي، وهو أحد عملاء شركة طيران "يونايتد" منذ فترة طويلة، فهو يرغب في رؤية المزيد من الأماكن الهادئة في المطارات.

وقال ساساكي إن المطارات الرئيسية "أسوأ من مراكز التسوق في الثمانينيات فيما يتعلق بالحشود والضوضاء.. وصالات شركات الطيران ليست أفضل غالباً".

ويستمتع ساساكي باستخدام غرف اليوغا في مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO)، والفناء الخارجي في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)، وهو يرغب بوجود المزيد من المساحات المخصصة للإسترخاء في المطارات الرئيسية.

جعل البوابات أفضل

يجب تحسين نوعية المقاعد عند البوابات.

وتتمنى بيدناريك أيضاً وجود مقاعد مريحة بشكل أكبر عند البوابات، ومناطق مخصصة لتخزين الأمتعة من أجل المسافرين الذين قد يواجهون تأخيرات غير متوقعة لرحلاتهم.

مساحة مناسبة للأرجل في الطائرات

ويرى مستشار الأمن جيف براس أن الركاب محشورون بشكل كبير في الطائرات إلى درجة أنه قد لا تكون لديهم المساحة الكافية لإخلاء بعض الطائرات في غضون 90 ثانية، وهي المدة التي تتطلبها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

تحديث محطات الشحن في الطائرات

أصبحت محطات الشحن في الطائرات ضرورة لدى المسافر.

ويحظى طيران "ساوث ويست" بالعديد من المعجبين بسبب التجاربهم الإيجابية للمسافرين مع طاقم الطائرة، ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسن، وفقاً لما قالته ويلسون.

ورغم تمتع الرحلات بخدمة "واي فاي" أفضل، وأفلام مجانية، وغيرها من الخدمات، إلا أنه لا يوجد مكان لشحن الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات الطويلة، حسب ما قالته ويلسون.

إجراء تحسينات من ناحية السلامة

وترى بيدناريك أنه يجب على شركة "بوينغ" وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي حل المشكلات التي تتعلق بطائرة "بوينغ 737 ماكس"، لكي تتمكن من الطيران مجدداً.

وتتمنى بيدناريك أن يتم حل المشكلة بطريقة تمكننا من تكوين ثقافة أمنية وتنظيمية أقوى.

بناء مستقبل أكثر استدامة للطيران

وفي العام الماضي، رأى ساساكي مدرجات كانت ساخنة جداً للإستخدام، ومشاكل متعلقة بدرجة حرارة الهواء والكثافة مع ناقلات جوية معينة، وغيرها من المشاكل.

وقال ساساكي: "سواءً كان التغير المناخي من صنع البشر أم لا، إنه أمر حقيقي، وأنا أتوقع المزيد من التأخيرات المتكررة المتعلقة بالطقس".

ويأمل ساساكي بتنظيم فريق عمل تقوده شركات الطيران، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ومع ذلك، إلا أنه لا يتوقع تحول الأمر إلى حقيقة.