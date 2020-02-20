راكب أمواج أمريكي يوثق لوحة "مدهشة" لأعداد أسماك القرش بطائرة درون

اسبح مع أسماك القرش الهائلة العدد في هذه الجزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل نفسك وسط مجموعة من أسماك القرش المفترسة، قد يكون الأمر مرعباً، ولم يدرك راكب أمواج أمريكي، من ولاية فلوريدا الأمريكية، كمية أسماك القرش التي كانت تسبح حوله، حتى قام بتسجيل مقطع فيديو لمشهد الشاطئ من الأعلى بواسطة طائرة الدرون الخاصة به.

ويشرح جيريمي جونستون، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، لـCNN، حالة التوتر التي إنتابته لحظة وصوله إلى شاطئ مدينة "نيو سميرنا بيتش"، يوم الثلاثاء، لأنه لاحظ وجود مجموعة من الصيادين في المنطقة.

ومع ذلك قرّر جونستون أن يحقق رغبته في ركوب الأمواج، وخصوصاً أن ظروف الطقس كانت مناسبة للغاية.

ويقول جونستون :"ركضت وقفزت فوق لوحي عندما وصلت لعمق منخفض، وبدأت أجدف بيدي لأنني كنت خائفاً من عدد أسماك القرش الموجودة هناك".

ويشير جونسون إلى أنه لم يمكث إلا قليلاً قبل أن يخرج من المياه، ليطلق طائرة "الدرون" الخاصة به ويوثق المشهد من الأعلى.

ويمكن مشاهدة أسماك القرش في المياه الضحلة بمقطع الفيديو.

ويصف جونستون أنه كان "مصدوماً ومندهشاً" من عدد أسماك القرش الموجودة في المنطقة.

ويؤكد جونستون أنه لم ير لقطاتٍ هكذا سابقاً سوى خلال فعاليات "Shark Week"، مضيفاً أنه لطالما تمنى الحصول على مقطع مثل هذا، خاصةً أن ولاية فلوريدا تعد عاصمة عالمية لهجمات أسماك القرش.

ويُعد نوع أسماك قرش أسود الطرف شائعاً في المدينة، ما جعل الخبراء يُطلقون على المنطقة عاصمة عالمية لهجمات القرش.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نجا طفل، يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن أسقطته سمكة قرش من فوق لوحه أثناء ركوبه الأمواج. ويظهر مقطع فيديو للحادثة وثقته كاميرا "GoPro" مثبتة على مقدمة لوح ركوب الأمواج.

ويوضح جونستون أنه لا يريد إخافة الأشخاص من ارتياد الشاطئ، لذلك قرّر ركوب الأمواج مرة أخرى يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن مقطع الفيديو "يهدف إلى توضيح مدى تنوع حياتنا البرية المدهشة هنا على الساحل الشرقي لفلوريدا".