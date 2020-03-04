لم يعلم الكثيرون بوجودها.. بحيرة "إكسبو 2020" تزين صحراء دبي

بالفيديو: معركة بين صقر وطائرة بدون طيار في صحراء دبي.. من يفوز في النهاية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تميل مضيفة الطيران الأوكرانية أوليانا شيبوتينيك للتصوير الفوتوغرافي منذ الصغر، حتى قررت أخيراً أن تمتهن هذا المجال قبل حوالي 4 أعوام.. الحب الذي جعل عينيها تتصيدان أجمل المعالم السياحية على ارتفاع عشرات الأمتار باستخدام طائرة بدون طيار.

وحرصت شيبوتينيك، على إبراز التفاصيل الجمالية التي يحملها كل بلد خلال زياراتها، باحثة عن تفاصيل ومعالم لم يسمع عنها كثيرون سابقاً.

وتحتضن مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، العديد من الجواهر المخفية التي عادة ما تكون مفاجئة بالنسبة للأشخاص من حول العالم. وفي بحيرات القدرة، ترك معرض "إكسبو" الدولي علامته وسط صحراء دبي، الأمر الذي لم ترد شيبوتينيك أن تمر عدسة كاميرتها فوقه كمرور الكرام.

بحيرة "إكسبو 2020" تزين صحراء مدينة دبي

وأوضحت مضيفة الطيران الأوكرانية، خلال حديثها مع موقع CNN بالعربية: "تشعر وكأنك في واحة جميلة في منتصف الصحراء، خاصة مع وجود الأشجار في كل مكان".

ولكن، ما يثير الإعجاب حقاً، على حد قول شيبوتينيك، إن "البحيرة المصممة يدوياً وقد صُنعت بحجم كبير حتى يتمكن الأشخاص من رؤيتها من ارتفاع عالٍ، وحتى يتمكن العالم من التمتع بجمال البحيرة على خرائط غوغل".

وبدورها، استخدمت مضيفة الطيران الأوكرانية برنامج "الفوتوشوب" لإدخال أبرز مباني دبي الشاهقة في الصورة.. السبب؟ أرادت شيبوتينيك أن تُعرّف كل شخص، من حول العالم، على موقع حدوث المعرض الدولي، الذي يُقام مرة كل 5 سنوات، على مدى 6 شهور متواصلة.

واليوم، تحرص شيبوتينيك على الاستمرار في التجول حول العالم وإبراز جمال معالمه من خلال عدسة كاميرتها.