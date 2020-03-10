بعد انتشار فيروس كورونا..مياه بلون أحمر تتدفق من الصنابير في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدّى تفشّي فيروس كورونا الجديد إلى موجة من الهلع دفعت الأشخاص لشراء أوراق الحمام ومنتجات التنظيف. وأراد أحد رجال الأعمال البريطانيين نشر بعض السعادة وسط حالة من القلق والإرتباك.

ويمتلك روب براديك مركز ألعاب يُدعى "Braddick's Holiday Park" في مقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا.

وقام براديك، الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، بملء جهاز للإمساك بالألعاب في المركز الخاص به، ويتضمن أكثر منتجين صحيين مرغوبين بهما في البلاد.

وقام براديك بملء جهاز ألعاب في مركز الألعاب الخاص به بمعقمات الأيدي وورق الحمام.

وكان زبائن المركز يسعون للحصول على ألعاب خاصة بأفلام مثل "Frozen 2"، و"Peter Rabbit" في السابق، ولكن، قال براديك إنه استبدلها بورق الحمام، والمعقمات.

وقال البريطاني لـCNN إن قراره أتى من رغبته في جلب السعادة للأشخاص في وجه عدم اليقين، فأوضح قائلاً: "إنه نوع من الراحة الخفيفة مع كل ما يجري".

بعد دفع 65 سنتاً، ستكون لك فرصة ربح ورق حمام.

وتعطلت العديد من خطط السفر حول العالم، ولا يزال عشرات الملايين من الأشخاص يخضعون للحجر الصحي كجزء من الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواجه محلات "السوبرماركت" نقصاً في ورق الحمامات، ومعقمات الأيدي، إذ يقوم المستهلكون القلقون بتخزين كميات من هذه المنتجات.

مقابل دولار و30 سنتاً، سيكون للزبون فرصة ربح معقمات أيدي.

وأشار براديك إلى أن عمله التجاري العائلي، الذي افتتح في عام 1932، تلقّى عشرات المكالمات من زبائن محتملين قالوا إنهم لا يرغبون بالسفر إلى الخارج لقضاء عطلاتهم، فهم يفضلون البقاء في المملكة المتحدة.

وعندما يأتي الأمر للتدابير الإحتياطية التي يُطبّقها نتيجة تفشّي فيروس كورونا الجديد، أشار براديك إلى أنه نصح الموظفين بغسل أيديهم كل نصف ساعة، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع النقود في مركز الألعاب.