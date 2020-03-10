ركاب ثملون يجبرون طائرة على العودة أدراجها مرتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُجبرت طائرة تابعة لشركة طيران "إيزي جيت" البريطانية، والمتجهة من مدينة مانشستر في المملكة المتحدة إلى مدينة لقنت في إسبانيا، على أن تعود أدراجها مرتين بسبب السلوك المشاكس من قبل بعض الركاب.

وشاركت مجموعتان منفصلتان من الركاب بحادثة يوم الخميس، وفقاً للبيان الصادر عن شركة "إيزي جيت"، التي ربطت تأخير رحلتها باستهلاك المشروبات الكحولية.

وقالت الشركة: "نحن ندرك أن بعض الركاب كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على متن الطائرة وقبل الصعود إلى الرحلة داخل مبنى الركاب".

وكانت الشرطة في انتظار الطائرة لإخراج الركاب قبل أن تستكمل رحلتها إلى مدينة لقنت، بحسب البيان.

وفي النهاية، هبطت الرحلة رقم "EZY1919" في إسبانيا، بعد أن تأخرت مدة تتجاوز 3 ساعات ونصف عن موعدها المحدد.

وأشارت شركة الطيران إلى أن موظفيها تدربوا على العمل بسرعة لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وأوضحت شركة "إيزي جيت" أنه "في حين أن وقوع مثل هذه الحوادث أمر نادر، فإننا نأخذها على محمل الجد، ولا نتسامح مع السلوك التعسفي أو المهدد"، مضيفةً أن "سلامة ورفاهية العملاء والطاقم هي أولويتنا القصوى".

وتواصلت CNN مع شرطة مانشستر للتعليق.

وتدرس حكومة المملكة المتحدة تغيير القواعد التي تسمح للمسافرين بالمطار بتناول المشروبات الكحولية على مدار الساعة، في ظل تصاعد حوادث الثمالة.

وفي فبراير/شباط، حُكم على امرأة بريطانية، حاولت فتح باب الطائرة في منتصف الرحلة، بالسجن لمدة عامين.

وكانت كلوي هينز، التي تبلغ من العمر 26 عاماً، في رحلة متجهة من مطار لندن ستانستد إلى دالامان في تركيا، في يونيو/حزيران العام الماضي، عندما اضطر أفراد الطاقم والركاب إلى منعها من فتح الباب.

وكانت هينز قد مزجت المشروب الكحولي مع الأدوية قبل وقوع الحادث، ولكنها لا تتذكر حدوثه.

كما تم إصدار غرامة بحقها بأكثر من 85 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 110 ألف دولار، من قِبل شركة الطيران "Jet2" بعد أن تسبب "سلوكها المضطرب للغاية" في تحويل مسار الرحلة.